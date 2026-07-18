Iz Ministarstva pomorstva još jednom su podsjetili sve učesnike u pomorskom saobraćaju na značaj poštovanja propisa i odgovornog ponašanja na moru

Izvor: MONDO/Mladen Stojović

Brzom intervencijom Inspekcije sigurnosti plovidbe Lučke kapetanije Kotor i Uprave pomorske sigurnosti (UPS) uspješno je spaseno šest stranih državljana sa glisera koji je potonuo u blizini uvale Dobreč. U incidentu nije bilo povrijeđenih, niti je došlo do zagađenja mora, prenosi Dan.

"​Službenici Inspekcije sigurnosti pomorske plovidbe Lučke kapetanije Kotor primili su u 15:01 časova poziv zbog opasnosti od potonuća čamca, nakon čega je Ministarstvo pomorstva odmah pokrenulo proceduru hitnog reagovanja. Već u 15:11 časova inspekcijski organi i dva plovila UPS-a stigli su na lice mjesta, gdje su zatekli gliser pod norveškom zastavom (oznake N701590S) koji je već bio potpuno pod vodom", saopštili su iz Ministarstva pomorstva.

Kako navode iz Ministarstva, prije dolaska nadležnih službi pomoć ugroženim osobama pružio je vlasnik plovila oznake KT 1431, M. Š, koji je na svoje plovilo prihvatio četiri odrasle osobe i dvoje djece, pokazujući odgovorno ponašanje i solidarnost na moru.

"​Inspekcija Lučke kapetanije Kotor je utvrdila da je norveškim gliserom upravljao strani državljanin B. L. K., a na plovilu su se nalazili članovi njegove porodice. Zahvaljujući brzoj evakuaciji, svi članovi porodice su prošli bez povreda. ​Inspekcija sigurnosti pomorske plovidbe Ministarstva pomorstva odmah je izvršila uvid u stanje akvatorijuma i konstatovala da nema zagađenja mora. Kako potopljeno plovilo ne bi ugrozilo sigurnost ostalih učesnika u pomorskom saobraćaju, inspektor Lučke kapetanije Kotor izdao je nalog za hitno vađenje glisera, što je u najkraćem roku realizovalo plovilo Marine Zelenika", piše u saopštenju.

Iz Ministarstva pomorstva još jednom su podsjetili sve učesnike u pomorskom saobraćaju na značaj poštovanja propisa i odgovornog ponašanja na moru, piše Dan.

"Ministarstvo pomorstva apeluje na sve vlasnike i voditelje čamaca i jahti da se striktno pridržavaju pravila plovidbe, prate vremenske uslove i pokažu maksimalnu pažnju i odgovornost tokom boravka na moru, kako bi zaštitili svoje i živote svojih saputnika", zaključeno je u saopštenju.