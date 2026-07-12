Tradicionalnu manifestaciju organizuju Klub vojnih planinara „Kapetan“ i Planinarski savez Crne Gore, dok su njenu realizaciju podržali opštine Žabljak, Šavnik i Kolašin, Ministarstvo odbrane i Vojska Crne Gore.

Izvor: MONDO

Polaganjem vijenca na grob narodnog heroja, generala Danila Jaukovića, na Gradskom groblju na Žabljaku danas je zvanično počeo 49. Memorijal „General Danilo Jauković“, tradicionalna manifestacija koja će do 14. jula okupiti planinare i ljubitelje prirode iz Crne Gore i regiona.

Pogledajte 00:36 Memorijala „General Danilo Jauković“ Izvor: MONDO Izvor: MONDO

Nakon odavanja počasti generalu Jaukoviću, učesnici su se uputili u Dobri Do, gdje je organizovano okupljanje i smještaj planinara. U večernjim časovima biće održan istorijski čas pod nazivom „Životni put generala Danila Jaukovića“, posvećen njegovom životu i doprinosu razvoju planinarstva, skijaštva i saobraćajne infrastrukture u durmitorskom kraju, nakon čega će uslijediti tradicionalno druženje uz logorsku vatru.

Vidi opis Polaganjem vijenca počeo 49. Memorijal „General Danilo Jauković“ na Žabljaku Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: MONDO Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: MONDO Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: MONDO Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: MONDO Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: MONDO Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: MONDO Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: MONDO Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: MONDO Br. slika: 9 9 / 9 AD

Drugog dana Memorijala, u ponedjeljak, planinari će biti podijeljeni u dvije grupe. Prva će organizovano krenuti na uspon na Bobotov kuk (2.523 metra), najviši vrh Durmitora, dok će druga obići Skrčka jezera. Po završetku planinarskih tura za sve učesnike biće organizovan zajednički ručak, a potom i tradicionalno planinarsko druženje u Dobrom Dolu.

Završnog dana manifestacije, u utorak, planirana je planinarska tura oko Crnog jezera, nakon čega će uslijediti zatvaranje 49. Memorijala „General Danilo Jauković“.

Izvor: MONDO

General Danilo Jauković, rođen 1918. godine, ostao je upamćen po izuzetnoj posvećenosti Durmitoru i razvoju planinarstva i skijaštva u Crnoj Gori, kao i po doprinosu izgradnji saobraćajne infrastrukture u durmitorskom kraju. Upravo zbog toga Memorijal, koji se održava gotovo pet decenija, predstavlja spoj njegovanja uspomene na narodnog heroja i promocije planinarske tradicije.