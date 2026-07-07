Služba Skupštine Glavnog grada zauzela je pravni stav da Skupština ima ključnu ulogu u postupku promjene naziva javne ustanove iz oblasti kulture čiji je osnivač Glavni grad. Dokument je objavio predsjednik Skupštine Glavnog grada Srđan Perić.

Izvor: PG biro

U pravnom stavu navodi se da ovakvo ovlašćenje proizlazi iz Ustava Crne Gore, koji obavezuje državu da podstiče i štiti kulturu kao djelatnost od javnog interesa, ali i iz zakonskih nadležnosti koje Skupština ima kao osnivač javnih ustanova, prenose Vijesti.

Povod za objavljivanje dokumenta bila je odluka Savjeta Narodne biblioteke „Radosav Ljumović“ da promijeni naziv ustanove u Biblioteka „Marko Miljanov“, o čemu su „Vijesti“ izvijestile 3. jula. Perić je saopštio da je zatražio kompletnu dokumentaciju koja se odnosi na tu odluku.

Kako se ističe u pravnom stavu, Zakon o kulturi propisuje da javni interes u oblasti kulture ostvaruju država i jedinice lokalne samouprave. U tom okviru, osnivač ima značajna ovlašćenja, uključujući donošenje akta o osnivanju ustanove, davanje saglasnosti na statut, plan razvoja, program rada, kao i na imenovanje i razrješenje rukovodstva.

S obzirom na to da je naziv ustanove definisan i u Odluci o osnivanju i u Statutu, Služba Skupštine smatra da se njegova izmjena može izvršiti isključivo izmjenom tih akata, za šta je nadležna Skupština Glavnog grada, pišu Vijesti.

U dokumentu se dodatno ukazuje na odredbe Zakona o spomen-obilježjima, prema kojima se naziv javne ustanove smatra spomen-obilježjem. Takav naziv može se utvrditi samo u skladu sa Programom podizanja spomen-obilježja, koji usvaja Skupština, uz prethodnu saglasnost Ministarstva kulture i medija.

Takođe se podsjeća da isti zakon propisuje da se izmjena ili uklanjanje spomen-obilježja sprovodi po istoj proceduri koja važi za njegovo podizanje. To znači da promjena naziva javne ustanove zahtijeva odluku Skupštine donesenu u zakonom propisanom postupku.

Služba Skupštine naglašava da Zakon o spomen-obilježjima izričito zabranjuje podizanje spomen-obilježja bez odluke skupštine opštine, te predviđa novčane kazne za pravna, fizička i odgovorna lica koja postupe suprotno toj proceduri.