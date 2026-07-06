Stranka evropskog progresa (SEP) najavila je da će njeni odbornici u Skupštini Glavnog grada podnijeti formalnu inicijativu za hitno razrješenje članova Savjeta Narodne biblioteke „Radosav Ljumović“.

Izvor: PG biro

Iz SEP-a navode da je inicijativa uslijedila nakon, kako tvrde, niza štetnih, netransparentnih i pravno spornih odluka koje je Savjet donosio u prethodnom periodu.

Kako ističu, razlozi zbog kojih smatraju da trenutni saziv Savjeta treba hitno razriješiti uključuju pokušaj brisanja kulturnog identiteta i antifašističkog nasljeđa, donošenje odluka bez konsultacija i javnog dijaloga, sumnje u sprovođenje javnih nabavki, kao i prekoračenje zakonskih ovlašćenja, prenosi CdM.

„Odluka Savjeta da se promijeni višedecenijsko ime biblioteke predstavlja direktan udar na istorijski kontinuitet i prepoznatljive simbole Podgorice. Radosav Ljumović je ime koje je sraslo sa generacijama Podgoričana, a njegovo uklanjanje predstavlja čin političkog revizionizma“, saopštili su iz SEP-a.

Dodaju da je odluka o promjeni naziva donijeta bez uključivanja stručne javnosti, građana Podgorice i Skupštine Glavnog grada, koja je osnivač ove ustanove.

U saopštenju navode i da rad Savjeta prate ozbiljne sumnje u transparentnost finansijskog poslovanja, posebno kada je riječ o postupcima nabavke knjižnog fonda, navodi CdM.

„Umjesto da fokus bude na modernizaciji i digitalizaciji u korist čitalaca, fokus je stavljen na netransparentne ugovore“, saopštili su iz SEP-a.

Iz ove partije ističu i da, prema važećim propisima i Zakonu o spomen-obilježjima, Savjet biblioteke nema ovlašćenje da samostalno mijenja naziv ustanove bez saglasnosti osnivača, odnosno Skupštine Glavnog grada, kao i inicijative nadležnog sekretarijata.

„Pokušaj da sami sprovedu ovu izmjenu pokazuje ili potpuno nepoznavanje ili svjesno kršenje pravnih procedura“, smatraju u SEP-u.

Poručuju da kulturne ustanove u Podgorici ne smiju biti prostor za političke i ideološke obračune.

„Narodna biblioteka „Radosav Ljumović“ pripada svim građanima Podgorice, a ne samovolji trojice članova Savjeta. Pozivamo sve kolege odbornike u podgoričkom parlamentu, bez obzira na partijsku pripadnost, da podrže ovu inicijativu, zaustave urušavanje ugleda biblioteke i vrate stručnost i zakonitost u upravljanje kulturom Glavnog grada“, zaključuju u saopštenju.