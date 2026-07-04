Direktor nikšićke bolnice poručio da je novac za turističku promociju trebalo usmjeriti na opremu i stručne kadrove, dok je ODT odbacilo krivičnu prijavu protiv bivše direktorice

Izvor: MONDO/Miloš Miranović

Direktor Opšte bolnice Nikšić dr Zoran Mrkić ocijenio je da toj zdravstvenoj ustanovi nije bila potrebna turistička promocija u Evropskoj uniji i Minhenu, već da je više od 14.000 eura trebalo uložiti u unapređenje zdravstvenih usluga, prenosi portal Vijesti.

Kako prenosi portal Vijesti, Mrkić je reagovao nakon što je Osnovno državno tužilaštvo u Nikšiću odbacilo njegovu krivičnu prijavu protiv bivše direktorice Dušanke Milatović Perović, podnijetu zbog sumnje na zloupotrebu službenog položaja u vezi sa ugovorom o promotivnim uslugama zaključenim na šest godina.

„Građani Nikšića i naši pacijenti najbolje znaju da li im je potrebniji dežurni pedijatar na Odjeljenju nakon 21 čas ili plaćena reklama na njemačkom sajtu“, kazao je Mrkić.

Portal Vijesti podsjeća da je bolnica tokom druge polovine 2024. godine zaključila ugovor o medijskoj promociji u oblasti turizma sa organizacijom iz Njemačke, koja je, prema pisanju medija iz regiona, bila povezana sa sumnjivim promotivnim kampanjama. Nova uprava je, nakon što je saznala za ugovor i najavu tužbe zbog neplaćene rate od 1.190 eura, o svemu obavijestila policiju i podnijela krivičnu prijavu.

Mrkić tvrdi da je za postojanje ugovora saznao tek kada je na adresu bolnice stigla faktura, a zatim i najava tužbe pred sudom u Minhenu. Ističe da ukupna finansijska obaveza po tom ugovoru iznosi 14.280 eura.

„Odmah po saznanju pokrenuo sam internu istragu. Posebno zabrinjava činjenica da me niko iz prethodne uprave nije obavijestio o postojanju tog ugovora, niti je on evidentiran u zapisniku o primopredaji dužnosti“, rekao je Mrkić, dodajući da to otvara sumnju da bi moglo postojati još sličnih ugovora koji nijesu evidentirani.

Kako prenosi portal Vijesti, Mrkić smatra da nepoznavanje prava i nepotpisivanje ugovora bez njegovog čitanja ne oslobađa odgovornosti, već predstavlja primjer nesavjesnog rada u službi.

S druge strane, Osnovno državno tužilaštvo zaključilo je da ne postoji osnovana sumnja da je bivša direktorica počinila krivično djelo zloupotrebe službenog položaja niti bilo koje drugo djelo za koje se goni po službenoj dužnosti. Tužilaštvo je ocijenilo da nije utvrđeno da je ugovor potpisan s ciljem pribavljanja protivpravne koristi ili nanošenja štete ustanovi.

Nova uprava bolnice uložila je žalbu Višem državnom tužilaštvu, navodeći da je zanemarena činjenica da je zdravstvena ustanova ušla u posao bez stvarne potrebe, čime je, kako tvrde, pričinjena šteta bolnici, prenosi portal Vijesti.