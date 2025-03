Direktor Opšte bolnice u Nikšiću, Zoran Mrkić, potvrdio je da je otkriveno da bolnica u Nikšiću ima sedam svojih stanova koji nisu bili spominjani decenijama, te da nije poznato ko ih koristi.

Zloupotrebama koje su se u proteklom periodu dešavale u Opštoj bolnici Nikšić, izgleda nikad kraja. To je za RTNK potvrdio direktor te ustanove dr Zoran Mrkić koji je kazao da su otkrili da nikšićka Bolnica ima i sedam svojih stanova koje niko nije pominjao decenijama.

“Našli smo ih u posjedovnom listu, ušli smo im u trag. Imamo sedam stanova o kojima decenijama niko ne priča. Na teritoriji su Nikšića. Zamislite Bolnica ima sedam stanova, a plaćamo ljekarima koji dolaze sa strane privatne apartmane i to godinama traje”, kazao je RTNK dr Mrkić.

Kazao je da je i po tom pitanju procedura velika, a trenutno nemaju dovoljno ljudi da oforme komisiju kaja bi ušla u te stanove i utvrdila činjenično stanje-ko ih koristi i po kom osnovu.

U Opštoj bolnici Nikšić, otkriveno je, nestala su i četiri gorionika iz kotlarnice. To su uređaji, kako je pojasnio, u kojima sagorijeva lož ulje, a toliko su gabaritna da ih jedino može mašina viljuškar podići. Mrkić ističe da je poznato šta se sa gorionicima desilo.

“Napravljen je sastanak u septembru kod bivšeg menadžmenta. Tu su prisutstvovala dva čovjeka iz grada koji nemaju nikakve veze sa bolnicom. Sa određenim zaposlenim iz menadžmenta dogovoreno je gorionici su uzeti da bi se koristili u privatne svrhe, kako ja kasnije saznajem za jednu dosta bizarnu stvar što je sada manje bitno. I nakon prijave policiji, saslušanja tih osoba gorionici su nama vraćeni ali u neispravnom stanju. I sad ćemo da radimo nanovu njihovu procjenu da bismo mogli da ih prodamo. To jeste šteta, to je loše postupanje. Državna imovina je svetinja što bi rekli, euro državne imovine ne smije da se nekom da, ustupi, pokloni, tu postoje procedure kako se to radi”, kazao je Mrkić.

Portal RTNK je juče eksluzivno objavio da je u Opštoj bolnici Nikšić pronađena gomila ljekova, spremna za prepodaju, da se enormno trošilo gorivo čak i u vozilima koja su rashodovana i ne koriste se. Otkriveno je i da bliski srodnici pojedinih zaposlenih koriste povoljne tarifne pakete mobilnih operatera sa kojima Bolnica radi svojih potreba ima ugovore.

Mrkić za RTNK kaže da je zbog svih tih zloupotreba Bolnica pretpljela veliku materijalnu štetu. Od troškova neosnovano potrošenog goriva mogao se bolnici kupiti neki aparat za kojim ustanova vapi godinama. Međutim, u svemu, kazao je on, Opšta bolnica Nikšić trpi ogromnu moralu štetu.

“Veoma često ovih dana od pojedinih ljudi čujem pitanja “što će ti ovo i što se ne baviš svojim poslom“. Meni ovo treba da bi bolnica funkcionisala i da bih se ja bavio svojim poslom. Ja sam prije svega urolog, da bih radio kao urolog meni treba oprema, trebaju mi ljekovi, trebaju mi uslovi, zadovoljni ljudi da bih ja radio svoj posao. Dok se ne sredi ovaj posao u Bolnici nema ni posla urologa, ni hirurga, ni ginekologa ni bilo koga drugog. Samo je pitanje ima li se snage za sve ovo u odnosu na količinu nepravilnosti. Sad se u meni budi sumnja šta sve postoji u mnoštvu tendera, odluka i papira koji su proteklih godina prolazili kroz bolnicu sa ovakvim naumom kod pojedinih ljudi a da niko nije reagovao od prethodnog menadžmenta u smislu da nešto objelodani ili pokuša spriječiti”, naglasio je dr Mrkić.

Smatra da su njegovi prethodnici bili upoznati sa svim tim zloupotrebama.

“Mislim da znam i razloge zbog kojih nije dolazilo do toga. Vi imate mirniji život, bolji kućni budžet i sve ostalo. Znači, to je vrlo jednostavno, ja sam vam kazao mjesto direktora bolnice kad ga radite kako treba je izuzetno teško, opasno i neugodno. To je mjesto jako dobro samo za one koji žele da ga zloupotrijebe”, kazao je Mrkić.