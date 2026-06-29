Stanovnici Opštine Tuzi za 3. jul zakazali su protest "Malesija se ne smanjuje" ispred zgrade Opštine nezadovoljni granicama koje je povukla Arbitražna komisija, piše Dan.

Izvor: Printscreen/You Tube

Oni smatraju da je predloženo rješenje ostavlja van administrativne teritorije opštine područja koja su istorijski, geografski i društveno povezana sa Malesijom. Organizator protesta Prelja Ujkaj kazao je da okupljanje predstavlja izraz nezadovoljstva građana zbog načina na koji se vodi proces razgraničenja između Glavnog grada i Opštine Tuzi.

,,Ne radi se samo o nezadovoljstvu stanovnika tih naselja, već o stavu ogromne većine građana Malesije koji smatraju da se ovim predlogom nepravedno oduzimaju djelovi teritorije koji su oduvijek bili vezani za Tuzi kao svoj administrativni, obrazovni i društveni centar. To se odnosi na dio Kuća Rakića, dio Kakaricke gore sa stopostotnim albanskim stanovništvom, dio Fundine, Ljuhare, Lopare, Mjegotin, Rabraj, veliki dio Zatrijepča, Koštice i Rikavačko jezero", rekao je Ujkaj, javlja Dan.

Prelja Ujkaj ističe da je cilj protesta hitno obustavljanje otcijepljenja ovih naselja iz Opštine Tuzi, zaštita interesa građana, poštovanje ljudskih i elementarnih prava koja pripadaju manjinama, po Ustavu, zakonima, ali i Evropskim poveljama.

,, Ako konkretnog odgovora nema pet dana nakon protesta gdje će naši zahtjevi biti upućeni lokalnoj vlasti i Arbitražnoj komisiji, zahtijevamo ostavke članova Komisije i imenovanje novih i kompetentnih članova. Građani će 3. jula mirno i dostojanstveno poslati poruku da očekuju pravedno, zakonito i objektivno rješenje koje će uvažiti istorijske činjenice, stvarni život ljudi i njihova osnovna prava, a ne administrativna tumačenja koja mogu imati dugoročne i štetne posljedice po Malesiju i građane", kazao je Ujkaj.

On smatra da su tvrdnje koje se odnose na Kuće Rakića zasnovane na pogrešnim tumačenjima.

,,Do danas su Kuće Rakića bile administrativno dio Opštine Tuzi, a sada se pokušava granica određivati prema katastarskim opštinama, iako je poznato da se u ovakvim postupcima administrativne granice određuju prema granicama naselja, shodno zakonu. Takav pristup nije samo pravno upitan, već proizvodi ozbiljne posljedice po stanovništvo. U slučaju Kuća Rakića smatramo da se grubo zadire u osnovna ljudska prava i slobode građana. Otvara se mogućnost izmjene biračkog prava, otežava se školovanje djece na albanskom jeziku, dovodi se u pitanje ostvarivanje manjinskih prava u opštini u kojoj albanska zajednica čini većinu, a građani se dovode u položaj diskriminacije bez legitimnog i opravdanog razloga. Prema zakonu Kuće Rakića se nalazi u Opštini Tuzi čitavom dužinom i širinom"; kaže Ujkaj, prenosi Dan.

Ujkaj navodi da kada je riječ o ostalim područjima, stava su da se mora poštovati njihova istorijska i stvarna povezanost sa Malesijom.

,,Stanovnici tih krajeva decenijama žive, rade, školuju se i ostvaruju svoja prava u Tuzima. Njihov prirodni administrativni i svakodnevni centar je Malesija i upravo ta činjenica mora biti jedan od ključnih kriterijuma prilikom određivanja granica", kaže Ujkaj.