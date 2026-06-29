Stanovnici Opštine Tuzi za 3. jul zakazali su protest "Malesija se ne smanjuje" ispred zgrade Opštine nezadovoljni granicama koje je povukla Arbitražna komisija, piše Dan.
Oni smatraju da je predloženo rješenje ostavlja van administrativne teritorije opštine područja koja su istorijski, geografski i društveno povezana sa Malesijom. Organizator protesta Prelja Ujkaj kazao je da okupljanje predstavlja izraz nezadovoljstva građana zbog načina na koji se vodi proces razgraničenja između Glavnog grada i Opštine Tuzi.
,,Ne radi se samo o nezadovoljstvu stanovnika tih naselja, već o stavu ogromne većine građana Malesije koji smatraju da se ovim predlogom nepravedno oduzimaju djelovi teritorije koji su oduvijek bili vezani za Tuzi kao svoj administrativni, obrazovni i društveni centar. To se odnosi na dio Kuća Rakića, dio Kakaricke gore sa stopostotnim albanskim stanovništvom, dio Fundine, Ljuhare, Lopare, Mjegotin, Rabraj, veliki dio Zatrijepča, Koštice i Rikavačko jezero", rekao je Ujkaj, javlja Dan.
Prelja Ujkaj ističe da je cilj protesta hitno obustavljanje otcijepljenja ovih naselja iz Opštine Tuzi, zaštita interesa građana, poštovanje ljudskih i elementarnih prava koja pripadaju manjinama, po Ustavu, zakonima, ali i Evropskim poveljama.
,, Ako konkretnog odgovora nema pet dana nakon protesta gdje će naši zahtjevi biti upućeni lokalnoj vlasti i Arbitražnoj komisiji, zahtijevamo ostavke članova Komisije i imenovanje novih i kompetentnih članova. Građani će 3. jula mirno i dostojanstveno poslati poruku da očekuju pravedno, zakonito i objektivno rješenje koje će uvažiti istorijske činjenice, stvarni život ljudi i njihova osnovna prava, a ne administrativna tumačenja koja mogu imati dugoročne i štetne posljedice po Malesiju i građane", kazao je Ujkaj.
On smatra da su tvrdnje koje se odnose na Kuće Rakića zasnovane na pogrešnim tumačenjima.
,,Do danas su Kuće Rakića bile administrativno dio Opštine Tuzi, a sada se pokušava granica određivati prema katastarskim opštinama, iako je poznato da se u ovakvim postupcima administrativne granice određuju prema granicama naselja, shodno zakonu. Takav pristup nije samo pravno upitan, već proizvodi ozbiljne posljedice po stanovništvo. U slučaju Kuća Rakića smatramo da se grubo zadire u osnovna ljudska prava i slobode građana. Otvara se mogućnost izmjene biračkog prava, otežava se školovanje djece na albanskom jeziku, dovodi se u pitanje ostvarivanje manjinskih prava u opštini u kojoj albanska zajednica čini većinu, a građani se dovode u položaj diskriminacije bez legitimnog i opravdanog razloga. Prema zakonu Kuće Rakića se nalazi u Opštini Tuzi čitavom dužinom i širinom"; kaže Ujkaj, prenosi Dan.
Ujkaj navodi da kada je riječ o ostalim područjima, stava su da se mora poštovati njihova istorijska i stvarna povezanost sa Malesijom.
,,Stanovnici tih krajeva decenijama žive, rade, školuju se i ostvaruju svoja prava u Tuzima. Njihov prirodni administrativni i svakodnevni centar je Malesija i upravo ta činjenica mora biti jedan od ključnih kriterijuma prilikom određivanja granica", kaže Ujkaj.