Opština Tuzi saopštila je da je postupak pred Arbitražnom komisijom završen i da su odbijeni svi prijedlozi za teritorijalne promjene koje su tokom postupka iznijele obije strane.

Izvor: Promo/Opština Tuzi

Kako su naveli, ta činjenica je jasno konstatovana u zapisniku, zbog čega na snazi ostaju granice Opštine Tuzi definisane važećim zakonom.

Iz Opštine su istakli da je njihov prijedlog za podjelu imovine jedini koji tokom arbitražnog postupka nije odbijen, te da samim tim predstavlja jedini prihvaćeni model podjele imovine u okviru tog postupka, piše Antena M.

"Za Opštinu Tuzi ovaj proces je završen. Opština Tuzi neće učestvovati u pokušajima naknadnog mijenjanja ishoda postupka kroz bilo kakve nove predloge, aranžmane ili dogovore koji nijesu bili predmet arbitražnog postupka", navodi se u saopštenju.

Dodaju da granice Opštine Tuzi ostaju definisane važećim zakonom, te da će prava i interese opštine braniti svim demokratskim, institucionalnim i pravnim sredstvima.

Članovi Arbitražne komisije ispred Opštine Tuzi bili su Nik Đeljošaj, Emin Hadži i Nermin Alibašić.