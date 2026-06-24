Član Savjeta Radio televizije Crne Gore, Naod Zorić, saopštio je da će podnijeti neopozivu ostavku ukoliko se potvrde medijski navodi o osuđujućoj presudi protiv pojedinih članova Savjeta RTCG.

Izvor: MONDO / Bojana Zimonjić

„Iz medija sam saznao da je Viši sud u Podgorici donio pravosnažnu presudu u predmetu protiv određenih članova Savjeta RTCG, među kojima sam i ja. Obavještavam javnost da ću zvanično reagovati kada mi pomenuta presuda bude i službeno dostavljena. Ukoliko se navodi medija pokažu tačnim, ja ću podnijeti neopozivu ostavku kako bih na taj način rasteretio Skupštinu Crne Gore nepotrebnih procedura kada sam ja u pitanju“, naveo je Zorić u saopštenju, prenosi portal RTCG.

Viši sud u Podgorici potvrdio je prvostepenu presudu kojom su Veselin Drljević, Naod Zorić, kao i bivši članovi Savjeta RTCG Filip Lazović i Amina Murić, osuđeni na uslovne kazne zatvora od po sedam mjeseci zbog zloupotrebe službenog položaja tokom nezakonitog reizbora Borisa Raonića za generalnog direktora RTCG 2023. godine, penose Vijesti.

Iz Višeg suda je saopšteno da je tokom postupka nesumnjivo utvrđeno da su optuženi na redovnoj sjednici Savjeta 2023. godine glasali za izbor Raonića, iako su bili upoznati sa pravosnažnom presudom kojom je prethodna odluka o njegovom imenovanju iz 2021. godine poništena kao nezakonita. Sud je utvrdio da Raonić u trenutku prijave na konkurs i izbora nije ispunjavao zakonom propisane uslove za obavljanje te funkcije.