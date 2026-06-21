U toku su završne pripreme za požarnu sezonu, a iz Službe zaštite i spašavanja apeluju na građane da očiste imanja i prijave svaki požar na vrijeme

Izvor: SZS Tivat

Požarna sezona je pred vratima, a u Službi zaštite i spašavanja Glavnog grada privode kraju pripreme kako bi svi raspoloživi resursi bili spremni za eventualne intervencije tokom ljetnjih mjeseci, prenosi RTV Podgorica.

Kako je za RTV Podgorica kazao Savo Ćetković iz Službe zaštite i spašavanja, broj vatrogasaca i spasilaca biće povećan sa sadašnjih 76 na više od 100 operativaca, uključujući i sezonsko osoblje koje će biti angažovano tokom najrizičnijeg perioda.

„U toku su završne pripreme za požarnu sezonu koja je pred nama. Činimo sve kako bi svi naši resursi bili potpuno spremni, kako po pitanju ljudskih, tako i materijalnih kapaciteta. Na vozilima se obavljaju posljednje provjere sistema kako bi bila spremna za upotrebu“, kazao je Ćetković.

Služba trenutno raspolaže sa 24 specijalizovana vatrogasna vozila različite namjene. Tri vozila nedavno su ustupljena novoformiranoj Službi zaštite i spašavanja u Tuzima, kako bi se omogućile brže i efikasnije intervencije na teritoriji te opštine.

Tokom ljetnje sezone podgoričkim vatrogascima pridružiće se i 25 sezonaca, čime će dodatno biti ojačani kapaciteti za odgovor na povećan broj intervencija.

„Požarna sezona tradicionalno donosi veliko opterećenje za službu, zbog čega dodatno jačamo operativni sastav“, istakao je Ćetković.

Iz Službe navode da je teško predvidjeti intenzitet predstojeće sezone, ali poručuju da će svi raspoloživi kapaciteti biti stavljeni u funkciju. U slučaju većih požara, pomoć će pružati i druga gradska preduzeća, kao i vatrogasne jedinice iz drugih opština.

Poseban apel upućen je građanima da preduzmu preventivne mjere, očiste okućnice i imanja od zapaljivog materijala i tako smanje mogućnost izbijanja požara.

„U slučaju pojave požara važno je da građani odmah obavijeste Službu zaštite i spašavanja pozivom na broj 123, kako bismo reagovali u početnoj fazi i spriječili širenje vatre“, poručio je Ćetković.

Iz Službe zaključuju da, uprkos pojačanim kapacitetima i spremnosti za intervencije, ključ uspješne borbe protiv požara i dalje ostaje u prevenciji i odgovornom ponašanju građana.