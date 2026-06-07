Na stadionu “DG arena” u Donjoj Gorici postavljena nova travnata podloga

Izvor: MONDO

Na stadionu “DG arena” u Donjoj Gorici postavljena je nova travnata podloga, a teren je navodno skraćen na 102,5 x 68 metara, ali nadležni ćute o tome da li taj objekat ima važeću upotrebnu dozvolu, ili drugi pravni osnov za korišćenje, i da li je riješen njegov status u odnosu na kanal “Mareza”, prenose Vijesti.

Stadion je ranije postao neupotrebljiv nakon što je, po nalogu nadležnih, u januaru uklonjen reflektor izgrađen na trasi kanala. Glavni grad je potom “Vijestima” saopštio da se slučaj “DG arene” ne može rješavati mimo zakona, da kanal “Mareza” neće biti pomjeran sa postojeće trase i da sve dalje aktivnosti moraju biti sprovedene uz poštovanje zakonskih normi i zaštitnih pojaseva.

Nakon što su u međuvremenu objavljene fotografije i snimci nove podloge, Glavni grad nije odgovorio na nova pitanja “Vijesti” o tome da li je stadion dobio bilo kakav akt kojim se omogućavaju novi radovi, ulaganja ili vraćanje objekta u funkciju, niti da li je riješen sporni odnos stadiona prema kanalu “Mareza”.

Fudbalski savez Crne Gore (FSCG), kojem su “Vijesti” poslale pitanja o eventualnom finansiranju ili sufinansiranju nove podloge, provjeri pravnog statusa objekta i mogućnosti licenciranja stadiona, odgovorio je da se o “DG areni” više neće oglašavati.

“Zahvaljujemo se na dostavljenim pitanjima i ovom prilikom Vas obavještavamo da se FSCG neće više oglašavati po pitanju stadiona ‘DG arena’ u Podgorici”, saopšteno je “Vijestima”.

Iako su iz kompanije “Čelebić” najavili odgovore na pitanja, do zaključenja teksta ih nisu dostaviili. “Vijesti” su tu kompaniju pitale da li su finansijski, organizaciono ili kroz dokumentaciju učestvovali u postavljanju nove travnate podloge na stadionu “DG arena”, da li trenutno imaju bilo kakvu ulogu u pripremi stadiona za ponovno korišćenje, po kom osnovu se stadion priprema za korišćenje ako odnos objekta prema kanalu Mareza nije javno razjašnjen, kao i da li su od nadležnih dobili bilo kakav akt koji omogućava nove radove ili korišćenje stadiona, pišu Vijesti.

Na Instagram profilu “gardenbgd” objavljene su fotografije i snimci radova na postavljanju nove travnate podloge. U opisu jedne od objava navedeno je: “Želimo da uputimo iskrenu zahvalnost klubu i FSCG na ukazanom povjerenju”.

U komentarima ispod objave, na pitanje koje su nove dimenzije terena, odgovoreno je: “102,5 x 68”. Na pitanje da li teren ispunjava uslove, odgovoreno je da je “skraćen za 2,5 metara i ispunjava uslove za prva dva kola”, ali da ima mogućnost da dobije punu licencu “ako se riješi problem sa zidom”, pišu Vijesti.

Šta taj “problem sa zidom” konkretno znači, da li je povezan sa kanalom “Mareza”, zaštitnim pojasom ili ranije utvrđenim nepravilnostima na objektu, nije javno razjašnjeno.

“Vijesti” su 18. maja ponovo pitale Glavni grad da li stadion “DG arena” trenutno ima važeću upotrebnu dozvolu ili drugi pravni osnov za korišćenje, s obzirom na to da je, prema ranijim podacima, imao privremenu dozvolu koja je istekla 29. marta 2023. godine.

Glavni grad je pitan i da li je u međuvremenu izdao urbanističko-tehničke uslove (UTU) ili bilo koji drugi akt kojim se omogućavaju novi radovi, ulaganja ili vraćanje stadiona u funkciju, kao i na osnovu čega su izvedeni radovi na postavljanju nove travnate podloge ako pitanje odnosa objekta prema kanalu “Mareza” i dalje nije javno razjašnjeno.

Bez odgovora su ostala i pitanja da li je “problem sa zidom”, koji se pominje u kontekstu licence stadiona, povezan sa kanalom “Mareza”, zaštitnim pojasom ili ranije utvrđenim nepravilnostima na objektu. Glavni grad nije odgovorio ni na to da li je pokrenuo postupak ili podnio krivičnu prijavu protiv odgovornih za raniju uzurpaciju kanala “Mareza” i eventualno izdavanje ili omogućavanje dokumentacije za objekat u toj zoni.

“Vijesti” su tražile i odgovor da li dimenzije terena 102,5 puta 68 metara ispunjavaju uslove za domaća takmičenja i UEFA utakmice, kao i da li je tačno da stadion ne može dobiti punu licencu dok se ne riješi “problem sa zidom”. FSCG nije odgovorio ni na to da li će dozvoliti utakmice na “DG areni” prije nego što nadležni organi riješe pitanje dozvola i spornog dijela objekta prema kanalu “Mareza”, niti kada će donijeti odluku o eventualnom licenciranju stadiona.

Iz Glavnog grada su 26. marta “Vijestima” saopštili da neće izlaziti iz okvira svojih nadležnosti “niti donositi ad hok odluke”.

“Glavni grad neće izlaziti iz okvira svojih nadležnosti niti donositi ad hok odluke, pa se ne može rješavati ništa mimo zakona”, naveli su tada, prenose Vijesti.

Kazali su da su sva zainteresovana lica koja žele da grade u blizini kanala dužna da prođu redovne procedure, uključujući pribavljanje UTU, kao i svih ostalih saglasnosti, projekata i dozvola koje zakon propisuje.

Iz Glavnog grada su tada podsjetili da je već izvršeno djelimično uklanjanje dijela ograde i semafora stadiona na toj lokaciji, jer su se nalazili na vodnom objektu - kanalu “Mareza”.

“To dovoljno govori da se zakon mora poštovati i da niko nije iznad javnog interesa”, naveli su u odgovoru.

Iz Glavnog grada su tada saopštili i da kanal “Mareza” neće biti predmet razmatranja pomjeranja sa postojeće trase, ocjenjujući da je riječ o javnom dobru i vodnom objektu od opšteg društvenog interesa, važnom za sprečavanje poplava i potencijalnih šteta.

Kada je riječ o “DG areni”, iz Glavnog grada su tada istakli da o sudbini sportskog objekta, odnosno njegovog dijela koji je bio sagrađen na kanalu, ne odlučuje nijedan pojedinac, već isključivo zakon. Na pitanje postoji li rok u kojem će biti donijeta konačna odluka o sudbini stadiona, odgovorili su da se očekuje izdavanje UTU smjernica i da će “tamo biti sve definisano”.

Kompanija “Čelebić” je 23. januara demontirala sporni reflektor na trasi kanala, a “Vijestima” su tada kazali da će ga nakon demontaže sačuvati. Naveli su i da još nije poznato da li će i na koji način reflektor biti stavljen u ponovnu funkciju, imajući u vidu stroge tehničke propozicije i procedure Uefe.

Zamjenik gradonačelnika Podgorice Boris Spalević ranije je najavio da će podnijeti krivične prijave protiv “onih koji su dozvolili nelegalnu gradnju u kanalu Mareza”, kao i da neće dozvoliti legalizaciju nelegalnih objekata u tom kanalu. Da li su prijave u međuvremenu podnijete, iz Glavnog grada nije odgovoreno.

FSCG je ranije “Vijestima” saopštio da kanal “Mareza”, na čijoj je trasi bio izgrađen jedan od stubova reflektora stadiona “DG arena”, nije bio evidentiran u projektnoj dokumentaciji na osnovu koje je izvedena gradnja, pišu Vijesti.

Iz Saveza su tada tvrdili da u projektnoj dokumentaciji nije bilo naznačeno da se na toj lokaciji nalazi kanal, te da je gradnja reflektorskog sistema realizovana u skladu sa zakonskim procedurama. FSCG, međutim, nije precizirao na osnovu kojeg pravnog akta je odlučio da investira u objekat koji je imao status privremene građevine, niti da li je prije ulaganja rađena procjena pravnih i finansijskih rizika.