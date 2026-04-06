Pomoćni objekat u selu Gornja Lastva kod Tivta u potpunosti je izgorio u požaru koji je izbio jutros nešto prije osam časova.

Izvor: SZS Tivat

Uprkos brzoj intervenciji pripadnika Službe zaštite i spašavanja Opštine Tivat, vatra je u potpunosti uništila taj pomočni objekat - nekada staru tradicionalnu gornjolastovsku kamenu kuću, prenose Vijesti.

Vatrogasci, kojima je požar prijavljen u 8.10 časova, ipak su uspjeli da spriječe njegovo prenošenje na okolne objekte i rastinje, a što je od izuzetnog značaja jer je staro bokeljsko selo Gornja Lastva, zbog svojih pejzažnih i kulturoloških vrijednosti, zaštićena ambijentalna cjelina.







Intervencija je bila povećanog rizika, jer je u zapaljenom objektu bilo dosta lako gorivog materijala, kao i više plinskih boca.

Gašenje požara potrajalo je oko pola sata, a u intervenciji je, prema riječima komandira SZS Tivat Milorada Giljače, učestvovalo osam pripadnika te službe sa tri protivpožarna vozila.

Požar je, prema preliminarnim nezvaničnim informacijama, navodno podmetnut, a istraga je u toku.