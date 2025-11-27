Agencija je prije dva dana najavila da će obavijestiti tužilaštvo o odluci da je bivši Đukanović krio kolekciju satova vrijednu i više od 200.000 eura, kako bi ta institucija utvrdila eventualnu mogućnost krivičnog gonjenja dugogodišnjeg državnika.

Izvor: MN Press

To što je Agencija za sprečavanje korupcije dostavila tužilaštvu odluku da je bivši predsjednik Crne Gore Milo Đukanović imao neprijavljenu rivolving karticu preko koje su zabilježene transakcije od gotovo 250.000 eura, ali i najava da će im dostaviti dokumentaciju o neprijavljenoj kolekciji satova tog funkcionera vrijednoj više od 200.000, trebalo bi da bude dobar razlog organima za sprovođenje zakona da otpočnu istragu, stav je međunarodnog eksperta za borbu protiv korupcije Drago Kos.

On je, međutim, “Vijestima” kazao da će to biti težak zadatak, “ako nemate posebno krivično djelo - nezakonito bogaćenje”.

“Ne znam ko je bio šef Agencije kad je ova inicijativa stigla. Taj je tada mogao mnogo više da uradi. Sad je odluka više deklarativne prirode”, kazao je Kos, prenose Vijesti.

Agencija je prije dva dana najavila da će obavijestiti tužilaštvo o odluci da je bivši Đukanović krio kolekciju satova vrijednu i više od 200.000 eura, kako bi ta institucija utvrdila eventualnu mogućnost krivičnog gonjenja dugogodišnjeg državnika.

U odluci Agencije stoji da je bivši šef države tokom posljednjeg predsjedničkog mandata, ali u periodu po prestanku funkcije, podnio izvještaje o prihodima i imovini sa netačnim i nepotpunim podacima, jer nije prijavio pokretnu imovinu pojedinačne vrijednosti veće od 10.000 eura - kolekciju od najmanje sedam satova.

“Za tužilaštvo to nije dovoljno, jer mora imati osnove sumnje na neko konkretno krivično djelo, koje, koliko ja znam, za sada u Crnoj Gori još ne postoji”, upozorio je Kos, pišu Vijesti.

On, međutim, ukazuje na to da dvije odluke Agencije, ali i činjenica da Specijalno državno tužilaštvo (SDT) već određeno vrijeme istražuje “Pandora papire” - poslove bivšeg predsjednika i njegovog sina Blaža, koji su navodno u inostranstvu sklapali tajne ugovore o upravljanju svojom imovinom, mogli biti “dobar razlog za početak ozbiljne istrage”.

“To su elementi koji ukazuju na neke stvari i tu bi trebalo da se započne tužilačko-policijska istraga”, kazao je.

Naglasio je da ga je “impresioniralo koliko je Agencija sada utrošila resursa, energije, ali i sredstava”.

“Oni su se stvarno stvarno potrudili i bilo bi šteta da ostane na tome”, rekao je Kos.

Komentarišući to što inicijativa Mreže za afirmaciju nevladinog sektora (MANS) čeka na epilog od 2019, ali to što su “Vijesti” o satovima Đukanovića izvještavale još prije deceniju i po, on kaže da su i prethodni menadžmenti Agencije, ali i nekadašnja Komisija za sprečavanje sukoba interesa “mogli da odrade posao”.

Agencija je, stoji u objavljenoj odluci, paralelno sprovela dva vještačenja, kako bi se najprije utvrdila autentičnost foto-materijala koje su pribavljene od dnevnih novina “Vijesti” i “Dan” prikupljene tokom godina za istraživačke tekstove, ali i vrijednost satova na tim fotografijama.

To su, navodi se, učinili nakon što su ovlašćeni proizvođači tih časovnika iz Švajcarske odbili da daju informaciju i odgovore na upite crnogorske antikorupcijske institucije.

Detektovano je sedam skupocjenih časovnika, od čega su bar četiri pojedinačne vrijednosti veće od 10.000 eura, zbog čega je, smatraju u Agenciji, Đukanović imao obavezu da ih prijavljuje u izvještajima o imovini i prihodima.

Đukanović je sinoć u saopštenju poručio da odluka ASK “odiše istom zlom namjerom, sklonošću falsifikovanju činjenica i prećutkivanju presudno važnih informacija, kao i beznadežnim pravnim diletantizmom”. Navodi i da mu odluka nije dostavljena, ali i da je inicijativa MANS-a iz 2019. fokusirana na tri ručna sata, koje je tada pominjao sada pritvoreni biznismen Duško Knežević, naglašavajući da je ta “afera (ko zna koja po redu) krenula sa vrijednošću od 1,5 miliona eura”. Tvrdi i da je “vještak Savić 17. februara 2025. forenzički dokazao da su fotografije kojim su mi MANS i ASK pripisivali vlasništvo nad dva najskuplja sata - fotomontaža”, prenose Vijesti.

”Nadogradnje slučaja su se latili kasno. U vremenu kad su istekli rokovi moje obaveznosti prema ASK-u. Naime, posljednji izvještaj koji sam prema Zakonu o sprečavanju korupcije trebao predati ASK podnio sam 17. 4. 2025. godine. A ASK se povodom svojih novih otkrića meni obratio 11. 8. 2025. godine. I, naravno, da im nijesam odgovorio. Jer, istekom dvogodišnje obaveze podnošenja izvještaja nakon prestanka funkcije (20. 5. 2023.) ne osjećam nikakvu obavezu da komuniciram sa tom državnom adresom. ASK nije ovlašćena da pokreće nove upravne postupke, s obzirom da već dvije i po godine nijesam javni funkcioner”, saopštio je Đukanović.