"Opština Budva je na ovu zakonsku obavezu bila blagovremeno upozorena, uz izričit nalog da Program koriguje i Ministarstvu ponovo dostavi na saglasnost, ali rečena radnja nije preduzeta", piše u saopštenju.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine saopštilo je da je Program privremenih objekata, usvojen na jučerašnjoj sjednici Skupštine opštine Budva, nezakonit, jer je donesen bez prethodne, zakonom propisane saglasnosti tog resora.

Kazali su da se Ministarstvo, zbog ovakvog postupanja, obratilo Ministarstvu javne uprave – kao organu nadležnom za sistem lokalne samouprave – radi preduzimanja mjera u skladu sa zakonom i svojim ovlašćenjima.

"Ministarstvo će nastaviti da sprovodi nadzor nad primjenom propisa i preduzimati sve zakonske korake radi zaštite javnog interesa i poštovanja zakona", saopštili su.