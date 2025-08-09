Osnovni sud u Podgorici presudio je da je direktorica Medicinske škole, Kristina Radoman, nezakonito smijenila profesoricu Ljiljanu Raičević.

Sud je naložio da se profesorica vrati na posao u roku od osam dana od pravosnažnosti presude, kako prenosi CdM.

Presudu, u koju je CdM imao uvid, donijela je sutkinja Jelena Đurović, koja je utvrdila da je direktorica škole pri donošenju odluke prekršila više odredbi Zakona o radu i Kolektivnog ugovora.

Ključni propust bio je što Raičević nije omogućeno da se usmeno izjasni o navodima u upozorenju na prestanak radnog odnosa, niti je odluka sadržala jasno obrazloženje razloga za otkaz, što je osnovno pravo zaposlenog, kako prenosi CdM.

Naime, sud je utvrdio da prilikom izricanja disciplinske mjere nijesu ispoštovane zakonske procedure – Raičević nije bila adekvatno upozorena, nije joj omogućeno da se usmeno izjasni o navodima, niti su odluku pratili jasni i valjani razlozi, kako to zakon zahtijeva.

Sud je naglasio da poslodavac prilikom odlučivanja o disciplinskim mjerama mora uzeti u obzir težinu povrede radne obaveze, raniji rad i ponašanje zaposlenog, kao i sve okolnosti koje mogu uticati na vrstu i visinu sankcije – što u ovom slučaju nije učinjeno.

Raičević je otkaz dobila zbog navodnog neobjektivnog ocjenjivanja dvojice učenika. Prema navodima iz spisa predmeta, dva učenika su u oktobru i novembru 2024. godine zatražila da odgovaraju pred komisijom umjesto pred predmetnim nastavnikom, prigovarajući na ocjene iz predmeta “Osnovi elektroterapije”. Direktorica je formirala komisiju koja je, uz saglasnost učenika, promijenila ocjene sa 2 na 4. Na osnovu tih događaja direktorica je pokrenula postupak koji je okončan otkazom ugovora o radu, kako prenosi CdM.

Međutim, sud je ocijenio da takva procedura nije bila zakonita. U obrazloženju presude navodi se da poslodavac, prilikom izricanja disciplinske mjere, mora uzeti u obzir težinu povrede radne obaveze, raniji rad zaposlenog, odgovornost i ponašanje, kao i eventualne ranije povrede radne discipline – što u ovom slučaju nije učinjeno. Takođe, utvrđeno je da je izostalo prethodno pismeno i usmeno upozorenje zaposlenoj, kako zakon predviđa.

“Na osnovu izvedenih dokaza, sud nalazi da je predmetna odluka nezakonita. Naime, pobijana odluka ne sadrži obrazloženje, odnosno nema jasne i valjane razloge za donošenje iste, na koji način je tužilji povrijeđeno pravo na detaljno obrazloženu odluku“, navodi se između ostalog u presudi.

Sud se pozvao i na praksu Evropskog suda za ljudska prava, ističući da svaka odluka koja zadire u radna prava mora biti jasno obrazložena, sa preciznim navođenjem činjenica i razloga, kako prenosi CdM.

Osim poništavanja otkaza, sud je odredio i privremenu mjeru – povratak Raičević na radno mjesto koje odgovara njenoj stručnoj spremi i radnim sposobnostima do okončanja postupka po eventualnoj žalbi.

Profesorica Raičević za CdM je kazala da je presuda potvrda da je postupala ispravno.

“Vjerujem sudu, zato sam i podnijela tužbu radi zaštite svojih prava, a sada je i utvrđeno da sam u pravu”, istakla je Raičević.