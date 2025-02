Opština Berane bi uskoro mogla da postane vlasnik autobuske stanice u ovom gradu.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

To je u izjavi za "Dan" potvrdio i novoizabrani predsjednik Opštine Berane Đole Lutovac, navodeći da ne vjeruje da će uskoro uslijediti nova licitacija za prodaju autobuske stanice, koja je trenutno dio stečajne mase nekadašnjeg autoprevoznog preduzeća "Simon vojaž".

"I u predizbornom programu obećali smo da ćemo riješiti pitanje autobuske stanice u našem gradu čije kapije godinama stoje zatvorene. Zato smo i kontaktirali nadležne koji su zaduženi za stečajni postupak "Simon vojaža". S obzirom na to da su dosad bile dvije neuspješne licitacije za prodaju autobuske stanice, dobili smo obećanja da će ubrzo uslijediti nova prodaja. Planiramo da tom prilikom kupimo autobusku stanicu i da je nakon toga stavimo u funkciju, jer to je od velikog značaja za ovaj kraj", naglasio je Lutovac.





Bivši radnici nadaju se isplati potraživanja

Bivši radnici preduzeću za prevoz putnika "Simon vojaž" ističu da se iskreno nadaju da će im, prodajom autobuske stanice, biti isplaćena zaostala potraživanja.

"Čuli smo od čelnika novoizabrane lokalne vlasti da imaju rešenje za ponovno aktiviranje autobuske stanice. To nas je obradovalo i dalo nadu da će se preduzeće u kom smo radili dugi niz godina ponovo staviti na noge. Nadamo se da će se doći do valjanog rješenja i da će u tom slučaju i nama konačno biti isplaćena zaostala potraživanja", naveli su bivši radnici.

Podsjetili su i da tri godine nijesu primali plate, i da im za taj period nijesu uplaćivani doprinosi za penzijsko i zdravstveno osiguranje. Napominju da su tu i neisplaćene dnevnice, regresi i štošta drugo, prenosi "Dan".

Kupovina autobuske stanice, koja je već petu godinu van funkcije, bila je jedna od stavki i u projekcijama i ranijih budžeta Opštine Berane. Međutim, kako su isticali iz lokalne uprave, u minulom periodu nijesu uspijevali da dođu do sredstava za realizaciju ove zamisli.

"U datim okolnostima mi smo jedino mogli da obezbijedimo privremeno stajalište za autobuse. Znamo da to nije dobro rješenje, ali to je jedino što možemo s obzirom na to da se autobuska stanica nalazila u privatnom vlasništvu. Između ostalog, Opština bi rado kupila autobusku stanicu i stavila je u odgovarajuću funkciju, ali za to treba da obezbijedimo novac", navodili su ranije iz lokalne uprave.

Sada tvrde da će uspjeti da obezbijede sredstva za kupovinu autobuske stanice.

"Kupovina autobuske stanice jedan je od prioriteta i sredstva za tako nešto se moraju obezbijediti", poručili su iz lokalne uprave.

Podsjećamo, proces prodaje "Simon vojaža", a samim tim i autobuske stanice, zastao je izvjesno vrijeme poslije dešavanja u Privrednom sudu, kada je uhapšen i stečajni upravnik ove kompanije Saša Zejak. On je prodaju "Simon vojaža" oglašavao šest puta, da bi njena vrijednost na poslednjoj licitaciji koju je on zakazao pala na 700.000 eura. Novi stečajni upravnik Lado Šekularac nakon toga je poništio sve radnje koje su u tom postupku sprovedene i za prodaju više puta oglasio samo autobusku stanicu, i to po cijeni od 920.000 eura. Međutim, ni na jednoj licitaciji nije bilo zainteresovanih za kupovinu autobuske stanice. Inače, stečaj u "Simon vojažu" uveden je nakon što su radnici prije toga godinu dana štrajkovali i tražili da im se isplate zarade i druga potraživanja, piše "Dan".

Zbog zatvaranja autobuske stanice, brojni autobusi koji prolaze kroz Berane, grad koji predstavlja najveće saobraćajno čvorište na sjeveru Crne Gore, za ukrcavanje i iskrcavanje putnika godinama koriste improvizovano autobusko stajalište. Na taj način konstantno se stvaraju saobraćajne gužve u ovom dijelu grada, s tim što ni bezbjednost učesnika u saobraćaju na ovom mjestu nije riješena na odgovarajući način. Inače, preko Berana uglavnom saobraćaju svi autobusi koji se sa područja Srbije i Kosova upute ka unitrašnjosti i primorju Crne Gore.