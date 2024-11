Zbog planiranih radova na mreži, u srijedu 27. novembra, bez napajanja električnom energijom će ostati djelovi više opština, saopšteno je iz CEDIS-a.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: ulice Igmanska, Kadinjače, Triglavska, Plavska, Vardarska i dio naselja oko otpada Toskić preko rijeke Ribnice, ulica Plavska, Vardarska, Kosovska, ulica Slavonska, Dragoljuba Milačića, Hercegnovska, Andrijevička, Danilovgradska, Ive Andrića, Vita Nikolića, Ludviga Kube.

– u terminu od 09:30 do 10:30 sati: Hladnjača Krstović.

Danilovgrad

– u terminu od 07 do 15 sati: Slatina, Dolovi Kovački, Poljica, Ivanj Uba, Topolovo, Borov Do, Jablan, Bzo i Studeno, dio Pričelja, Lazine oko Spomenika, dio Lazina.

– u terminu od 07 do 15 sati: Ždrebaonik, Ministarstvo odbrane (Taraš), Vučica, Počijevka, Kruščica, Sige, Ljututuk, Jama Žarića, Klanica, Farma koka, Šabov Krug, Donje Selo, Gorica, Međice, Luke, Jelenak, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića (kratkotrajna isključenja).

Cetinje

– u terminu od 08 do 16 sati: Donji Kraj, Brankov Krš, Lješev Stup, Prediš, Pejovići, Proseni Do, Lipa, Dugi Do, Ržani Do, Grab, Bata, Donja Zaljut, Musta Rupa, Jasen, Tisovac, Izvori i Kobilji Do.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Papovina, Bukovik, Granice, Ul. Baja Pivljanina, Ul. Nika Miljanića, Ul. Dragice Pravice, dio Njegoševe, Alekse Backovića.

– u terminu od 08 do 16 sati: Dragovoljići, Risji Do, Rudnici boksita Bunići.

Plužine

– u terminu od 08 do 15 sati: Pišče.

– u terminu od 08 do 17 sati: Podprisoje, Miljkovac.

– u terminu od 08 do 18 sati: Unač, Podmilogora, Trsa, Lica, Boričje, Boričko Brdo, Nedajno, Pišče, Seljkovac, Borkovići, Dubljevići, Bezuje, Vrošnica, Mala Crna Gora.

Ulcinj

– u terminu od 08 do 15 sati: Brdelas, Sveti Đorđe, Zoganje, Darza, Briska Gora, Gač, Sutjel, Ćurke.

Tivat

– u terminu od 09 do 13 sati: Objekat Vodovoda, Markuševina- dio potrošača, Mažina -dio potrošača, Pod Kuk.

– u terminu od 11 do 15 sati: Tripovići- područje oko crkve.

Kotor

– u terminu od 10 do 11 sati: Muo- dio potrošača prema Peluzici i zgradi MUP-a.

Herceg Novi

– u terminu od 08 do 10 sati: Žvinje dio potrošača, Špulje, Energoinvest.

– u terminu od 08 do 15 sati: Sasovići, Presjeka, Kuti, Marići, Avramovići, Nogulovići.

Andrijevica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio Zabrđa.

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Veliđe i dio Bubanje.

Bijelo Polje

– u terminu od 08 do 14 sati: Ulice: Rista Ratkovića, Muha Dizdarevića i Omladinska.

– u terminu od 09 do 15 sati: Zaton.

– u terminu od 09 do 16 sati: Lješnica, Medanovići, Rakonje, Rasovo – Rastoka, Pavino Polje, Ribarevine, Ostrelj, Ramčina, Zaton, Bliškovo, Slatka, Stožer, Grab, Kičava.

Kolašin

– u terminu od 07 do 16 sati: Selišta, Moračko Trebaljevo.

– u terminu od 08 do 15 sati: Svrke, Bare, Drijen, Đuđevina, Petrova Ravan, Podi, Raičevine, Sela, Smira, Sreteška Gora, Ulica, Uljari.

– u terminu od 08 do 16 sati: Andrijevo, Cerovica, Jasenova, Međuriječje, Rovca, Velje Duboko, Liješnje, Trmanje.

– u terminu od 12 do 12:30 sati: Centar grada, Sportska hala, Hotel ‘Bjanka’, naselja ‘Lug’ i ‘Silos’, Bablja greda.

Mojkovac

– u terminu od 08 do 13 sati: Jakovići, Uloševina.

Petnjica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Laze, Vrbica, Trpezi, Kalica i fabrika košulja Lavista.

Plav

– u terminu od 08 do 16 sati: Novšiće.

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio Brezojevice, Skić, Komarača, Meteh, Jara, Babino Polje, Korita, Vojna Pošta, Prnjavor, Malo Selo, Đurička Rijeka, Ski Lift, Hoti, Vojno Selo, Hakanje.

Pljevlja

– u terminu od 09 do 16 sati: Zabrnjica, Nange, Pračica, Mrčevo, Crljenice, Crni Vrh, Zaglavice, Rudnica, Stajišta, Bjelibor, Trlica, Košido, pilana Marić Vukoman, pilana Spajić, Otilovići, Lukavice, Mihailovica, Vijenac, pilana – Marić Vuko, Ranče, carina Ranč, granični prelaz na Ranču, Alići.

– u terminu od 10 do 12 sati: Ul. 3. Sandžačke brigade, Autobuska, Pošta, zgrade TE u ul. 3. Sandžačke brigade, Radio PV.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Paučina.

“Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni”, zaključuje se u saopštenju.