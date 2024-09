Uginule životinje zakopavati, spaljivati na stočnom groblju ili jami grobnici koja ispunjava propisane uslove

Od sredine jula do danas Q groznica je potvrđena kod goveda na sedam gazdinstava (na pet lokacija) na području opštine Danilovgrad i na 10 gazdinstava sa mliječnim kravama u opštini Nikšić. U svim slučajevima, osim jednog, radi se o gazdinstvima sa većim brojem mliječnih goveda (od 10 do 200) sa kojih se sirovo mlijeko otprema direktno mljekare. Do danas eutanazirana su 102 goveda, a zbog nepostojanja lokacije za neškodljivo uklanjanje leševa usmrćenih životinja, na gazdinstvima se nalazi oko 50 goveda nad kojima će se izvršiti eutanazija, kazala je za Gradski portal Sunčica Boljević, pomoćnica direktora – Sektor za veterinu Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove.