Crnogorski zdravstveni sistem je potpuno spreman da odgovori izazovu kju groznice, u slučaju da ona pređe na ljude. Država neće zaboraviti ni stočare koji su imali gubitke.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

To je poručio premijer Milojko Spajić danas na konferenciji za medije.

"Jutros sam se konsultovao sa Ministarstvom zdravlja, imamo punu spremnost našeg zdravstvenog sistema da do kraja odgovorimo na jedan takav izazov, ukoliko se desi kojim slučajem, da groznica pređe na ljude. Tako da je jako bitna poruka za građane, da ne treba da brinu, da je zdravstveni sistem potpuno spreman ukoliko bi se to desilo i u budućnosti", naveo je on.

Spajić je naglasio da država neće zaboraviti stočare koji su imali gubitke, dok je kazao da će o najavama vakcinacije stoke, više u narednom periodu govoriti Ministarstvo poljoprivrede. Ponovio je i da država ne može da bira mjesta na kojima se krave zakopavaju.

"Lokacije su isključiva nadležnost opština i mi ne možemo da se miješamo u nadležnosti ostalih institucija. I da se Vlada odluči za neku lokaciju, mi moramo da pitamo opštinu da li se slažu, koja mora da da rješenje. Mislim da oni najbolje znaju koje su lokacije najbolje i za interese građana, tako da prepuštamo taj dio njima", istakao je Spajić.