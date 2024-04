On je ocijenio da je lista čekanja netransparentna i da je danas deset puta više pacijenata nego 2020. godine kada je na operaciju na ortopediji čekalo četrdeset pacijenata.

Izvor: DPS

Poslanik Demokratske partije socijalista (DPS) Nermin Abdić kazao je danas u Skupštini da pacijenti na operacije kuka i koljena čekaju dvije do tri godine i da je na listi Klinike za ortopediju trenutno oko 400 građana, prenose Vijesti.

On je ocijenio da je lista čekanja netransparentna i da je danas deset puta više pacijenata nego 2020. godine kada je na operaciju na ortopediji čekalo četrdeset pacijenata, predloživši ministru zdravlja da se obezbijede uslovi za rad u Kotoru i Beranama kako bi u kliničko-bolničkim centrima u tim opštinama mogle da se rade navedene operacije.

"Imamo jednu operacionu salu na ortopediji u Kliničkom centru gdje se rade sve operacije, od tumora, trauma... Spreman sam bez centa nadoknade sa kolegama da riješimo liste čekanja kao što su to uradile naše kolege u Nišu“, rekao je Abdić.

On je ministra zdravlja Vojislava Šimuna pitao šta je preduzeo da se izbori sa gorućim problemom, dugim listama čekanja i kada se može očekivati značajno smanjenje tih listi, prenose Vijesti.

Šimun je kazao da je u pitanju gorući problem, ali i da unazad pet do šest godina Crna Gora u top 10 u Evropi po broju konsultacija - od 7.3 do 8.5 konsultacija po glavi stanovnika. On je istakao da je ljekar dostupan, ali nije adekvatno to alocirano i da se vrlo često radi o učestalim, nepotrebnim kontrolama i administrativnim posjetama gdje pacijent na primjer dođe samo po terapiju.

"U Podgorici smo već optimizovali elektronski karton što se tiče informacionog sistema, drugi korak je regulisanje pravilnika o obimu usluga i to planiramo u narednih pola godine, uvođenje e- konsultacije gdje bismo u Kliničkom centru i drugim ustanovama mogli da obavljamo one rutinske kontrole, pogotovo u oblastima koje su nedostajuće . Za to nam treba zakonski preduslov... U saradnji sa novim menadžmentom Kliničkog centra u planu je uvođenje projekta, da bi mogli da obavijestimo pacijente o terminu pa da mogu da ga otkažu...“, pojasnio je Šimun.

Rekao je da, između ostalog, zapošljavaju još jednog reumatologa, u novoj angio sali u Beranama radi se dnevno između pet i deset intervencija, vraćamo jednog gastroenterologa iz privatnog u državni sistem, oftalmolozi u domovima zdravlja obavljaće kontrole operisanih pacijenata“, kazao je Šimun.

Govoreći o odlivu kadra iz javnog zdravstvenog sistema, ministar zdravlja kazao je da je od 2014. godine do 2018. godine javni zdravstveni sistem u Crnoj Gori napustio 101 ljekar.

"Bila je to jako loša tendencija, ali se smanjuje se zadnjih godina. Tome je dopinio program Evropa sad, a plate su regulisane. U posljednjih par godina 25 ljekara smo doveli iz Srbije, a trenutno 1.990 ljekara radi u javnom zdravstvenom sistemu", kazao je Šimun, pišu Vijesti.