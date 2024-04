"Već mjesec i po se kasni sa isplatom za đake koje vozim besplatno. To je trebalo iz Opštine da mi se plati, ja sam to nekad naplaćivao đacima unaprijed, a sad moram da čekam."

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Autobusi "Gradskog saobraćaja Podgorica", koji voze linijama 4 (Konik – Tološi), 5 (Konik – Gornja Gorica), 7 (Stari aerodrom – Blok VI – IX) i 8 (Stari aerodrom – Donja Gorica) od petka 19. aprila neće saobraćati glavnim gradom, kazao je za "Vijesti" direktor te firme Haris Alivodić.

"Sjutra ističe rješenje po kome su mi raspodijelili linije prije pola godine", dodao je Alivodić, pišu Vijesti.

On je istakao da nije problem samo pomenuto rješenje, već i, kako je kazao, neplaćanje.

"Već mjesec i po se kasni sa isplatom za đake koje vozim besplatno. To je trebalo iz Opštine da mi se plati, ja sam to nekad naplaćivao đacima unaprijed, a sad moram da čekam. Drugi razlog, najveći razlog je zato što mi Putevi uzimaju novac od radničkih karata, a od 7. oktobra prošle godine nisu mi ništa isplatili. Imam neko sporenje sa njima koje sam predao na sud, pa da sud odluči ko je u pravu, mislim da je to najpoštenije. Ali to je izgleda kamen spoticanja, ja izgleda ne smijem da se žalim, nego samo da trpim i vozim besplatno i đake i radnike. Više nisam u mogućnosti pod ovakvim uslovima, jer za džabe ne mogu da radim", rekao je Alivodić.

On je juče imao sastanak u Sekretarijatu za saobraćaj Glavnog rada i, kako kaže, rečeno mu je da će vidjeti što mogu da urade.

"... ali ja moram da obavijestim javnost da ja 19. na ulicu ne smijem, jer to ne bi bilo zakonito, nemam rješenje za to", objasnio je Alivodić, prenose Vijesti.