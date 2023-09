Gradski saobraćaj Podgorica prevozi đake besplatno i tako će i ostati, ali će svi ostali koji koriste naše autobuse kartu morati da plate, poručio je direktor te firme Haris Alivodić.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

U emisiji "Mreža" na Javnom servisu, kazao je da nadležni u Opštini Podgorica sa njim ne žele da sarađuju, već da su samoinicijativno donijeli nerealnu odluku da privatni prevoznici voze građane besplatno, prenosi RTCG.

"Od kad radim, 26 godina sam na čelu našeg privatnog preduzeća, poštujemo sve što je bilo za poštovanje ali ne znam u kom maniru se donose opštinske odluke. Donese se odluka da neko privatno preduzeće vozi besplatno, sa čim se to graniči? Kako može opština da donese odluku da privatno preduzeće vozi besplatno? Valjda treba da me pozovu i da me pitaju koji su to moji troškovi", razočaran je Alivodić.

Na pitanje da li će se karte ipak naplaćivati u narednom periodu, kazao je da hoće, svima, sem đacima.

"Đačke karte kod nas idu i dalje potpuno besplatno, a za sad ne mogu svi da se voze besplatno dok se ne dogovorimo i na koji način bi se to sprovelo u djelo. Đaci se voze, a vi ćete morati da pričekate, mi ćemo da naplaćujemo karte, a opštinska odluka može da važi za opštinsko, a ne za privatno preduzeće", poručuje Alivodić.

Kako RTCG prenosi, naveo je i da na dnevnom nivou ima trošak od 2000 eura te da nije toliko "moćan" da to može da finansira.

Istakao je i da je pokušao da nađe rješenje, odnosno da razgovara sa nadležnima u Glavnom gradu, ali da su oni odbili saradnju.

Najavio je da će sa sekretarom u Sekretarijatu za saobraćaj Ninoslavom Kaluđerovićem imati sastanak u ponedjeljak u devet, a do tada se karte naplaćuju.

Iz Službe za informisanje Glavnog grada u četvrtak je saopšteno da i privatni prevoznici moraju poštovati odluku o besplatonom prevozu učenika.