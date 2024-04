Po Zakonu o sprječavanju korupcije, direktor Agencije za sprečavanje korupcije (ASK) – ma ko god da je – jedini ima ovlašćenje da odlučuje o svim zaradama i naknadama zarada koje se isplaćuju iz budžeta institucije. To je jedino što je relevantno u cijeloj ovoj iskonstr

Izvor: Promo/ASK

Iz te institucije su istakli da nije neuobičajeno da "onaj ko nije siguran u svoje postupanje, diže glas u javnosti, pokušavajući da vrši medijski pritisak i stvori sliku da radi zakonito".

Dodali su da ih zato i ne čudi ponašanje Budžetske inspekcije "da o svojim pravnim radnjama prvo obavijesti medije, a tek zatim one na koje se te radnje odnose".

"Integritet podrazumijeva zakonito, nezavisno, nepristrasno, odgovorno i transparentno vršenje poslova javne uprave. Poštovani građani, Ustav Crne Gore garantuje svakom građaninu i građanki naše države, pa i direktorici Agencije za sprječavanje korupcije Jeleni Perović, pravo na pravni lijek protiv odluke kojom se odlučuje o njegovom, odnosno njenom pravu ili na zakonom zasnovanom interesu. Od 20. marta od 2. aprila ni direktorica Perović ni Agencija nijesu dobili mogućnost da izjave žalbu na postupanje Budžetske inspekcije, koja se uporno i bezuspješno trudi da javnosti objasni da se za zakoniti rad ne može, na zakonom propisani način, dobiti zarada. Za to vrijeme, Ministarstvo finansija ispoljava neviđenu samovolju, stavljajući se iznad pravnog sistema i pokazujući da se bilo kome može oduzeti dio zarade, bez rješenja i prava na pravni lijek. Izgleda da je dovoljno samo da vam se neko – ne sviđa. Time ovi državni organi nastoje da arbitranost podmetnu kao vrhovni pravni princip. Po Zakonu o sprječavanju korupcije, direktor Agencije – ma ko god da je – jedini ima ovlašćenje da odlučuje o svim zaradama i naknadama zarada koje se isplaćuju iz budžeta institucije. To je jedino što je relevantno u cijeloj ovoj iskonstruisanoj aferi. To pravo, na kome se temelji finansijska nezavisnost Agencije, niko nam neće oduzeti", piše u saopštenju.

Iz ASK-a su istakli da preporučuju Budžetskoj inspekciji i Ministarstvu finansija da se vrate u institucionalne okvire i da se dobiju pravosnažne presude u krivičnom i parničnom postupku.

"U njima će se, ne sumnjamo u to, utvrditi nezakonito postupanje onih koji oduzimaju prava drugima uskraćujući im pravo na pravni lijek", navodi se, kako prenose Vijesti.

"Na kraju, cilj objelodanjivanja dokumenata iz Ministarstva finansija i Budžetske inspekcije zasigurno nije korišćenje načela prevencije iz Zakona o inspekcijskom nadzoru, već linč jedne žene. Žene kojoj je bliska pravna tematika, i koja je spremna da odbrani i svoje pravo – samim tim i pravo svih građana – i integritet i samostalnost institucije na čijem je čelu", zaključuje se u saopštenju.