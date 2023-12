"Utvrđeno je da je dijete apsolutno bezopasno i po sebe i po druge, da ima pojačane zahtjeve adolescentskog uzrasta. U Beogradu mu je skraćen boravak zato što je pozitivno reagovalo. Naglašavam nije bilo na liječenju već na posmatranju“

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić i Jovana Raičević

Na sinoć održanom sastanku u OŠ “Ratko Žarić”, povodom prijave koju je Uprava te škole podnijela policiji protiv učenika koji je navodno prijetio drugim đacima, dogovoreno je da učenik ne pohađa nastavu do potpunog utvrđivanja činjeničnog stanja i preporuka nadležnih institucija, pišu Vijesti.

“Povodom nastale situacije, škola je preduzela aktivnosti u skladu sa predviđenim procedurama. Slučaj je prijavljen nadležnim institucijama. Organi škole će i dalje, u saradnji i u skladu sa preporukama institucija, preduzimati mjere i aktivnosti iz svoje nadležnosti kako bi se ovaj slučaj riješio. Na sastanku sa roditeljima učenika, u cilju dobrobiti svih učenika škole, kao i samog učenika, postignut je dogovor da učenik neće pohađati nastavu do potpunog utvrđivanja činjeničnog stanja i preporuka nadležnih institucija. Roditelji su izrazili žaljenje što je došlo do navedene situacuje koja je izazvala uznemirenost u školskoj sredini i javnosti i pokazali spremnost na saradnju. Molimo roditelje i medije za strpljenje i razumijevanje kako se ne bi stvarali dodatni pritisci u javnosti koji bi otežali nastalu situaciju”, stoji u saopštenju uprave škole.

Otac učenika, koji je navodno prijetio drugim đacima, ponovo se obratio medijima kako bi pojasnio, kako je kazao, novonastalu situaciju, ali i objasnio stanje svog djetet, pišu Vijesti.

Kako je istakao, pojašnjenje duguje roditeljima učenika pomenute škole, ali prije svega svom djetetu i porodici koju je sve što se desilo dovelo u veoma nezgodnu situaciju. Istakao je da njegovo dijete ima zdravstvenih problema zbog čega je bio na posmatranju na klinici u Beogradu.

„Tamo je utvrđeno da je dijete apsolutno bezopasno i po sebe i po druge, da ima pojačane zahtjeve adolescentskog uzrasta. U Beogradu mu je skraćen boravak zato što je pozitivno reagovalo. Naglašavam nije bilo na liječenju već na posmatranju“, kazao je otac, prenosi portal Vijesti.

Ističe da su mu juče u policiji kazali da postoji zapisnik da je prije tri-četiri mjeseca rekao nekome da će to da uradi, ali da ne postoji ni ime toga kome je to rekao, ni datum i vrijeme kada je to navodno rekao.

"Ne postoji nikakav spisak, niti da je konkretno i direktno nekome prijetio. Ugrozili su lični i profesionalni integritet i mene i moje supruge. Stigmatizovali su mi dijete i familiju. Moje dijete više ne smije da izađe na ulicu jer ga je strah da će neko da ga kidnapuje. Lako je uništiti nekoga, ali ga je teško zaštititi", kazao je otac pomenutog učenika.

Dežurni tužilac je policijskim službenicima dao obavezujuća uputstva i naloge radi prikupljanja potrebnih obavještenja i dokaza vezanih za ovaj slučaj, saopšteno je iz Osnovnog državnog tužilaštva u Nikšiću.

"Povodom događaja u Osnovnoj školi “Ratko Žarić” u Nikšiću a vezano za prijetnje upućene od strane jednog učenika drugim učenicima te škole, dežurni tužilac je policijskim službenicima dao obavezujuća uputstva i naloge radi prikupljanja potrebnih obavještenja i dokaza kao i uključivanje nadležnih institucija, shodno uzrastu prijavljenog a sve u cilju utvrđivanja činjeničnog stanja ovog događaja", navodi se u saopštenju.