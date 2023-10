Pravni ekspert nezvanično za "Vijesti" kaže da predsjednik Crne Gore nije vrhovni komandant, već da samo sprovodi odluke kolektivnog organa - Savjeta.

Izvor: Predsjednik Crne Gore

Na centralnoj proslavi Dana Vojske Crne Gore (VCG), predsjednik Crne Gore Jakov Milatović obratio se danas prisutnima "kao vrhovni komandant" Vojske, iako oružanim snagama komanduje Vrhovni savjet za odbranu i bezbjednost.

Upitani zašto predsjednik koristi termin vrhovni komandant kada je po Ustavu predsjednik Savjeta odbrane koji kolektivno donosi odluke, iz Službe za informisanje Predsjednika odgovoreno je:

"Članom 95. st. 1. tač. 2. Ustava Crne Gore propisano je da Predsjednik komanduje Vojskom Crne Gore na osnovu odluka Savjeta za odbranu i bezbjednost", prenose Vijesti.

Ustavom je, međutim, predviđeno i da "Savjet za odbranu i bezbjednost donosi odluke o komandovanju Vojskom Crne Gore", te da je predsjednik Crne Gore i predsjednik Savjeta za odbranu i bezbjednost.

Pravni ekspert nezvanično za "Vijesti" kaže da predsjednik Crne Gore nije vrhovni komandant, već da samo sprovodi odluke kolektivnog organa - Savjeta.

"On nema pravo da samostalno komanduje Vojskom u miru i ratu, odlučuje o upotrebi Vojske, kao ni da samostalno postavlja, unaprjeđuje i razrješava oficire VCG, osim u početni čin, ne može samostalno proglasiti mobilizaciju, kao što je to slučaj sa ustavnim i zakonskim nadležnostima predsjednika Srbije. Sve to u Crnoj Gori radi Savjet za odbranu i bezbjednost", pojasnio je on.