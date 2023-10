Vršilac dužnosti predsjednika teritorijalno najveće mjesne zajednice optužio Opštinu Bijelo Polje za diskriminaciju i otimanje para.

Izvor: Unsplash

Vršilac dužnosti predsjednika bjelopoljske Mjesne zajednice (MZ) “Ravna rijeka” Gojko Nedović tvrdi da su građani tog dijela bjelopoljske opštine zapostavljeni zbog neodgovornog odnosa i ponašanja lokalne samouprave.

“Smatram da je ‘MZ Ravna rijeka’ opljačkana od Opštine jer je teritorijalno najveća MZ u Bijelom Polju i da se koriste resursi MZ poput koncesija šuma, uplate poreza, vodoizvorišta Bistica koji snabdijeva cijelu opštinu vodom, kao i ‘Hidro Bistrica’ elektrana koja uplaćuje državi i opštini velika sredstva od kojih MZ ne dobija ništa”, kazao je Nedović.

On je rekao da je od Opštine, nakon što ih je upoznao sa tim podacima, dobio odgovor da “novac neće dobiti nikad”.

Za nastalu situaciju u toj, kao i ostalim MZ, smatra da je lično odgovoran predsjednik Opštine Petar Smolović, koji je svjesno sprečavao izbor predsjednika MZ, koji mu nijesu odgovarali jer nisu htjeli da budu njegovi partijski vojnici, prenose Vijesti.

Predsjednik Opštine Petar Smolović nije odgovorio na pitanja “Vijesti” ni poslije 15 dana.

Nedović je naveo da je 13. septembra dobio poziv iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u kom je zamoljen da dostavi kratak izvještaj za realizaciju dva projekta koja je finansiralo Ministarstvo toj mjesnoj zajednici, čime je bio zatečen i zbunjen jer od Opštine nije ni upoznat da su sredstva odobrena i upućena za drugi projekat u iznosu od 7.000 eura.

“Iako mjesnoj zajednici Opština nije proslijedila novac, ona nije ni realizovala projekat za koji su uplaćena sredstva Ministarstva, i pored toga što je za to imala nadležnost, čime su svjesno oštećeni građani MZ ‘Ravna rijeka’. Kada nisu htjeli da uplate sredstva našoj mjesnoj zajednici, i nisu ga oni realizovali, pitanje je zbog čega uplaćeni novac nisu vratili Ministarstvu, već su ga zadržali 10 mjeseci,” pita Nedović.

Navodi je da zamolio službenicu Ministarstva da mu dostavi mejlom rješenje. U tom rješenju, izdatom 2022. godine, odobreno je 7.000 eura, a sredstva su uplaćena 21. 11. 2022. godine Opštini za naznakom za MZ Ravna Rijeka.

Kako tvrdi, načelnica opštinskog Sekretarijata za finansije Alida Nuhodžić kazala mu je da nije do nje i uputila ga na Sekretarijat za stambeno-komunalne poslove i saobraćaj, koji nije dostavio rješenje da se ta sredstva uplate Mjesnoj zajednici, prenose Vijesti.

“Dana 18. septembra 2023. godine u telefonskom razgovoru sekretar tog sekretarijata Duško Ružić mi je odgovorio da rješenje za uplatu novca nije donio jer sam u svojstvu v. d. predsjednika MZ, da sam nelegalan, te da mi je pečate dao brat od ujaka Dragiša Jeremić. Nije tačno da mi je pečate dao Dragiša Jeremić (koji mi je inače brat od tetke) nego sam pečate i dužnost preuzeo uz odluku i potpise osam članova savjeta MZ. Pitao sam kako sam do sada bio legalan jer je više zahtjeva sa mojim potpisom on lično odobrio, na šta je kazao da je to činio zbog građana, a ne lično zbog mene.

Takođe sam ga pitao zbog čega su onda zaprimali zahtjeve sa mojim potpisom kada sam nelegalan i koliko ima mjesnih zajednica u opštini da su u v. d. stanju, na šta me on uputio na sekretara za lokalnu samoupravu Harisa Malagića. Međutim, kod Malagića sam bio ranije po stupanju na dužnost i rekao sam da ako smatra da sam nelegalan da mi dostave sudsku odluku, što nije urađeno, ni poslije 18 mjeseci”, kazao je Nedović.

Istakao je da za period od 18 mjeseci Opština toj mjesnoj zajednici nije uplatila nijedan cent, da je zbog neisplaćivanja svojih obaveza prema MZ odranije došlo do blokade sudskog izvršitelja i da su blokirana sredstva od 5.000 eura uplaćena od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za naselje Tusto i da taj projekat nije realizovan krivicom Opštine.