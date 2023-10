Novinar “Vijesti” vidio snimke na kojima se unose torbe, dok iz Aerodorma tvrde da su sve procedure ispoštovane i da torbe nijesu unošene.

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Na aerodromu Tivat u noći 21. na 22. septembar došlo je do ozbiljnog bezbjednosnog incidenta jer je u dijelu terminalne zgrade priređena privatna rođendanska žurka.

Njoj je prisustvovalo više osoba koje se tu ne bi smjele nalaziti van zvaničnog radnog vremena tivatske vazdušne luke, da je važeća bezbjednosna procedura ispoštovana.

Uz to, prilikom žurke koja je potrajala skoro do dva sata ujutro, u tu bezbjedonosno osjetljivu zonu od strane učesnika neovlašćene zabave, unošene su i neke torbe s nepoznatim sadržajem. Potvrđeno je to “Vijestima” iz više izvora bliskih rukovodstvu Aerodroma Tivat i vrhu Aerodroma Crna Gore (ACG). Uz to, novinar “Vijesti” je vidio i video snimke s ove žurke.

Eksperti iz domena aerodromske bezbjednosti koje smo ovom prilikom konsultovali i koji nisu željeli da im se identitet otkriva u medijima, slažu se u ocjeni da je ovo što se prije 15-ak dana desilo na tivatskom aerodromu, nedopustivo i da može da ugrozi bezbjednost aerodroma i osoba koje ga koriste.

Prema saznanjima našeg lista, dio zaposlenih u ugostiteljskom objektu na Terminalu 1 Aerodroma Tivat, zatražio je 21. septembra od nadležnih u toj vazdušnoj luci dozvolu da, navodno zbog potreba posla, oni ostanu u terminalnoj zgradi i nakon istekla oficijelnog radnog vremena aerodroma. Po bezbjednosnoj proceduri, terminal na kraju radnog vremena napuštaju svi koji u njemu rade, zgrada se pregleda, zaključava i, pod nadzorom dežurnih pripadnika Službe bezbjednosti Aerodroma i policije jer je riječ o zoni međunarodnog graničnog prelaza, terminal ostaje prazan i zaključan do narednog jutra kada se ponovno pregleda prije nego što dođu putnici i počnu redovne aktivnosti prijema i otpreme putnika i aviona.

“Zaposleni u ugostiteljskom objektu kojim ne gazduju ACG već je on dat u zakup, izrazili su potrebu da ostanu nakon isteka zvaničnog radnog vremena i kraće se zadrže radi potreba svog posla, a što im je i odobrio koordinator za bezbjednost ACG. Međutim, ispostavilo se da nije riječ ni o kakvoj poslovnoj potrebi zakupca ugostiteljskog objekta u Terminalu 1 aerodroma Tivta, već se ovo pretvorilo u neovlašćeno okupljanje, odnosno rođendansku žurku kojoj je, prema snimcima sa sekjuriti kamera, prisustvovao veći broj osoba od kojih su mnogi naknadno došli i ušli u terminal. Ovaj sa bezbjednosnog stanovišta nedopustivi skandal za jedan međunarodni aerodrom kakav je Tivat, potrajao je do oko dva sata ujutro, uz jaku muziku i bučno slavlje, kao da je riječ o nekoj privatnoj kući ili zakupljenoj kafani, a ne o strogo kontrolisanom i nadziranom objektu od državnog značaja kakav je aerodromski terminal”, kazao je jedan od sagovornika “Vijesti” koji je insistirao na anonimnosti.

Prema njegovim riječima, dežurni pripadnik Službe bezbjednosti aerodroma te je večeri odmah kontaktirao sa svojim nadređenima koji su mu, navodno, kazali da je sve u redu i da su oni prethodno odobrili zadržavanje radnika ugostiteljskog objekta u terminalnoj zgradi mimo radnog vremena.

“Pogotovo je skandalozno da, ako već nije regovala aerodromska Služba bezbjednosti, ovakvo nedopustivo dešavanje nije prekinula i na njega odmah reagovala Uprava policije jer je riječ o neposrednoj kontakt zoni međunarodnog graničnog prelaza Aerodrom Tivat koji je pod posebnim bezbjednosnim režimom”, ističe sagovornik “Vijesti” dodajući da je po njegovim saznanjima među okupljenima te večeri u dijelu terminalne zgrade gdje je ugostiteljski objekat bilo i više stranih državljana. Novinar “Vijesti” je bio u prilici da pogleda i dio snimka koji su te večeri zabilježile nadzorne kamere u terminalnoj zgradi gdje se vidi priusustvo brojnih osoba u zoni koja bi tada morala biti prazna, zaključana i pod obezbjeđenjem. Na snimku se vidi i nekoliko osoba koje su tada u terminal sa sobom unijele i nekoliko torbi s nepoznatom sadržinom.

“Unose se torbe u dio terminala koji doduše, nije tzv. bezbjednosno sterilna zona, ali jeste njena neposredna kontakt zona. To se čini zbog dešavanja u ugostiteljskojm objektu, a čiji jedan manji dio zalazi u bezbjednosno sterilnu zonu, dok jednu od prostorija ovog ugostiteljskog objekta samo tanki gipsani zid dijeli od vrlo osjetljive prostorije u kojoj je smješten dio opreme Službe bezbjednosti aerodroma za kontardiverzionu kontrolu putnika i prtljaga. Ovo je sa stanovišta narušavanja bezbjednosti skandal ravan onom kopanju tunela i provali u depo Višeg suda u Podgorici”, ističe drugi izvor “Vijesti”.

Dodao je da je ovaj incident narednog jutra bio i predmet rasprave na sastanku kolegijuma kod direktora Aerodroma Tivat Vladimira Praščevića, ali da mimo par ljudi, ostatak okupljenih rukovodilaca je nastojao da minimizira ozbiljnost ovakvog propusta nadležnih aerodromskih službi bezbjednosti i policije.

“Vijesti” su povodom ovog slučaja kontaktirale sa ACG-om. Iz državne kompanije zvanično tvrde da se skoro ništa od onoga što su saopštili izvori “Vijesti” i što je novinar vidio na snimcima sa sekjuriti kamera, nije deslio.

Objašnjavaju da su “zakupci jednog prostora u javnoj zoni Aerodroma Tivat za 21. septembar uredno tražili i dobili dozvolu Službe bezbjednosti da u njemu borave i nakon radnog vremena”.

“Riječ je o grupi od sedam do deset zaposlenih koji su, uz poštovanje svih sigurnosnih i bezbjednosnih procedura, sve vrijeme bili pod nadzorom aerodromske Službe bezbjednosti i službenika Stanice granične policije. Ova lica nijesu ulazila u terminalnu zgradu aerodroma, koristila su njihov ulaz/izlaz koji povezuje objekat sa javnom zonom ispred terminala. Među njima nije bilo stranih državljana niti unošenja kofera/torbi”, tvrde iz ACG-a.

Uprava policije ćuti o događaju

“Vijesti” iz Uprave policije Crne Gore nisu dobile odgovor na pitanja upućena Sektoru granične policije u vezi s policijskim saznanjima o identitetu aktera ovog događaja, radnjama koje su oni sprovodili u dijelu terminalne zgrade u vrijeme kada je ona morala biti prazna i zaključana, sadržini torbi koje su te osobe te večeri unosile u zgradu, te o tome da li su ACG zvanično Upravi policije i Agenciji za civilno vazduhoplovstvo (ACV) koja je pored ostaloga, nadležna da kontroliše i bezbjednost na aerodromima, zvanično prijavili ovaj incident.

Krsto Pavićević, inspektor za bezbjednost u ACV-u potvrdio je “Vijestima” da Agenciji “niko nije prijavio nikakav događaj od tog datuma” na aerodromu Tivat. “Agencija se isključivo bavi pitanjima, odnosno incidentima koja ugrožavaju ili mogu ugroziti bezbjednost civilnog vazduhoplovstva. Nakon Vaših pitanja kontaktirali smo s nadležnima iz aerodromske Službe bezbjednosti, a koji su nas obavijestili da nije bilo ulazaka u terminalnu zgradu, već da je desetak lica bilo u iznajmljenom restoranu u javnoj zoni i da nije bilo nikakvog narušavanja linije razgraničenja, odnosno ulaska u bezbjednosno-zaštićenu zonu. S obzirom da je vlasnik objekta aerodromsko preduzeće, a da se objekat nalazi u javnoj zoni, upućujemo Vas da kontaktirate s nadležnim iz AD Aerodromi Crne Gore”, odgovorio nam je Pavićević na pitanje što je ACV preduzela povodom ovog incidenta.