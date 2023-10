Inspekcija naložila kotorskom Sekretarijatu da gradonačelniku skinu 300 eura od plate jer je Komunalna policija jednom propustila da pokuša uklanjanje obilježja koje čuva Vojska Crne Gore.

Izvor: demokrate.me

Uprava za inspekcijske poslove (UIP) zatražila je ove sedmice od kotorskog Sekretarijata za lokalne prihode, budžet i finansije da prinudno naplati novčanu kaznu kojom je UIP 24. januara kaznila gradonačelnika Vladimira Jokića kao odgovorno lice, zato što Opština nije izvršila nalog UIP da ukloni bespravno postavljenu spomen-tablu u Morinju.

Međutim, Jokić je zabranio je Sekretarijatu da izvrši rješenje kojim UIP nalaže Sekretarijatu da sa računa Jokića skine 300 eura i taj novac uplati na račun trezora budžeta Crne Gore, te da o okončanju postupka prinudne naplate pisanim putem izvijesti UIP. Ovaj nalog, u koji su “Vijesti” imale uvid, u ime UIP, donio je njen Odsjek za inspekciju za sport, a potpisuje ga inspektorka Dragana Bošković- Drobnjak.

Inspektorka za kulturna dobra UIP izrekla je Jokiću 24. januara novčanu kaznu od 300 eura koju je on bio dužan platiti do 2. februara. Na molbu opštine, UIP je produžio rok za plaćanje kazne do 4. septembra.

“Kako do tada nije uplaćena kazna niti je u roku od tri dana od isteka roka obavijestio ovaj organ, ovo rješenje je postalo izvršno od dana 8. septembra.... Na osnovu navedenog, kako odgovorno lice u pravnom licu – Vladimir Jokić, predsjednik Opštine Kotor, do dana podnošenja ovog zahtjeva nije izvršio naznačenu obavezu tj. nije uplatio novčanu kaznu u iznosu od 300 eura, a pri činjenici da je dana 8. septembra predmetno rješenje o izricanju novčane kazne postalo izvršno, tim su se stekli uslovi da izrečena novčana kazna bude izvršena prinudnim putem od strane organa uprave nadležnog za poslove javnih prihoda....”, piše u rješenju Odsjeka za inspekciju za sport UIP.

Osim Jokiću, kazna u iznosu od 3.000 eura prijeti i Opštini Kotor. Potvrda tome je dopis koji je inspektorka Bošković-Drobnjak gradonačelniku poslala 18. septembra, ali ovog puta u ime Odsjeka za inspekciju za zaštitu kulturnih dobara i kulturne baštine. U tom dopisu ona Jokića obavještava da je 4. septembra istekao rok “za otklanjanje nepravilnosti” u predmetu vezanom za bespravno postavljanje spomen-ploče u Morinju, te da je ono postalo izvršno jer se Jokić i Opština u međuvremenu nisu UIP-u obraćali novim zahtjevom za produženje roka. Stoga je Bošković-Drobnjak od Jokića zatražila da joj u roku od tri dana dostavi “dokaz o uplati novčanih kazni za pravno i odgovorno lice ... u kumulativnom iznosu od 3.300 eura” ili će u protivnom, pokrenuti postupak prinudne naplate tih sredstava.

Jokić je “Vijestima” kazao da je ogorčen postupanjem UIP i naglasio da im “dinara neću dobrovoljno platiti po ovom pitanju”.

“Država u liku tri tadašnja ministra u Vladi je bez znanja lokalne uprave i protivno zakonu, prvo lani postavila spomen- ploču u Morinju, a potom je ista ta država u liku UIP donijela rješenje o uklanjanju nezakonito postavljenog spomen- obilježja i naredila Opštini Kotor da ga sprovede u djelo i ukloni ploču. Onda je ista ta država u liku Vojske Crne Gore tražila da se ploča ne uklanja i višekratno spriječila Komunalnu inspekciju i Komunalnu policiju Opštine Kotor da u djelo sprovedu rješenje UIP o uklanjanu bespravno postavljenog obilježja”, rekao je Jokić.

Dodao je da mu nije problem da on 300 eura uplati na račun bilo koje humanitarne organizacije, ali da to sigurno neće uraditi na račun države kako to od njega traži UIP, prenose Vijesti.

“Naprotiv. Izdao sam pismeni nalog Sekretarijatu za lokalne prihode, budžet i finansije Opštine Kotor da ne postupe po rješenju UIP i da ne izvrše prinudnu naplatu novčane kazne koja mi je izrečena”, rekao je Jokić.

Postavljanje spomen ploče na objektima nekadašnjeg vojnog skladišta u Morinju, protivno Zakonu o spomen- obilježjima po mišljenju UIP, svečano su obilježili 10. oktobra prošle godine bivši cnogorski ministri inostranih poslova Ranko Krivokapić (SDP), odbrane Raško Konjević (SDP) i ministar bez portfelja Adrijan Vuksanović (HGI), zajedno sa svojim kolegama iz Hrvatske, ministrom vanjskih i evropskih poslova Gordanom Grlić-Radmanom i ministrom hrvatskih branitelja Tomom Medvedom.

Spomen-obilježje na napuštenim nekadašnjim vojnim objektima u Morinju postavljeno je u znak sjećanja na činjenicu da je ovdje 1991-92. nekoliko mjeseci funkcionisao tzv. Sabirni centar za ratne zarobljenike sa dubrovačkog ratišta, a u kojem su bili zatočeni brojni zarobljeni pripadnici hrvatskih snaga koje su branile Konavle i Dubrovnik od pljačkaškog naleta crnogorskih rezervista u uniformama JNA, kao i mnogi hrvatski civili sa te teritorije. Crnogorsko pravosuđe je prije nekoliko godina donijelo više osuđujućih presuda protiv bivših stražara u Sabirnom centru konstatujući da su oni počinili krivična djela ratnih zločina jer su tukli i zlostavljali zatočenike.

UIP je 20. oktobra prošle godine Opštini Kotor uručila rješenje kojim je lokalnoj upravi naložila da ukloni spomen- obilježje jer je ono, kako je inspekcija konstatovala, postavljeno protivno Zakonu o spomen-obilježjima. Postupanje kotorske Komunalne policije i Komunlane inspekcije u trom pravcu, mjesecima sprječavaju Vojska i Ministarstvo odbrane Crne Gore jer pripadnici VCG od postavljanja spomen-table, danonoćno čuvaju do tada potpuno napušteni bivši vojni objekat u Morinju i nikome ne dozvoljavaju da uđe u njegov krug.

“Zašto kažnjavaju nas, a ne one koji ne daju da se ploča ukloni”

Jokić je rekao da je Opština Kotor kako ne bi bila “remetilački faktor u svemu ovome”, obavijestila UIP da joj Vojska ne dozvoljava da sprovede u delo rješenje inspekcije i da je svakog mjeseca od kada je to rješenje doneseno, izlazila na teren pokušavajući da ga sprovede i svaki put u tome bila onemogućena od strane VCG.

“UIP je to uredno konstatovala i primao k znanju, ali sada, kada smo mi jedan mjesec preskočili da to uradimo jer je očito riječ o šaradi i neozbiljnosti države da obezbijedi poštovanje zakona, sopstvenih odluka i i funkcionisanje vladavine prava, UIP nije propustila da odmah donese rješenje o izvršnosti novčane kazne kojom interesantno, kažnjava Opštinu Kotor i mene, a ne one koji spriječavaju da se rješenje iste te UIP o uklanjaju spomen-ploče, sprovede u djelo”, rekao je Jokić.