Bivši glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić tražiće od Upravnog suda odlaganje izvršenja odluke Tužilačkog savjeta (TS), na osnovu koje mu je zbog sticanja prava na starosnu penziju, prestao mandat, prenose Vijesti.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

On to potvrdio za Vijesti kao i da je dobio rješenje TS, nakon čega je počeo da priprema tužbu Upravnom sudu za poništenje odluke.

“Iskoristiću sva pravna sredstva”, kazao je Katnić.

Ukoliko bi sud prihvatio predlog bivšeg GST to bi značilo da on ostaje na funkciji sve do konačne presude Upravnog suda na odluku TS.

Katniću je mandat prestao 17. februara u 18.30 časova, kada je TS konstatovao da se on prekida, pišu Vijesti.

U praksi Upravnog suda, kako se vidi u odlukama objavljenim na njegovom sajtu, nije bilo slučajeva da se prihvata ova vrsta privremenih mjera. Za tri godine, od januara 2019. do 24. februara ove godine, nije usvojena nijedna, uključujući i one koje se tiču smjena. Tako je bilo u predmetima kada su predsjednik Opštine Kotor Vladimir Joković (Demokrate) i predsjednica Skupštine opštine Dragica Perović (DSS) podnijeli tužbe nakon što ih je kotorska koalicija predvođena tada DPS-om, smijenila.

U nekim slučajevima tužbe su odbijene kao preuranjene, jer se prije toga ta osoba nije obratila organu koji je donio odluku, tražeći od njega da odloži izvršenje.

Nekoliko pravnika reklo je nezvanično da nije realno da sud prihvati privremenu mjeru i GST tako praktično vrati u fotelju. Jedan od sagovornika smatra da bi US time ušao i u nadležnost TS jer bi svojom odlukom određivao ko će biti GST.

Jadan od sagovornika Vijesti smatra da nisu ispunjeni uslovi za donošenje ovakve privremene mjere jer Katnić ne bi trpio nenadoknadivu štetu, što je jedan od zakonskih uslova za određivanje privremene mjere. Ukoliko se pak desi da u konačnom Katnić uspije u upravnom sporu imao bi pravo na nadoknadu štete u pogledu izgubljene zarade tako da mu ne prijeti bilo kakva nenadoknadiva šteta.

Katnić ima rok od 20 dana da podnese tužbu Upravnom sudu.

Uz desetine predmeta, tamo stoje i tužbe nekoliko sudija koje su podnijeli nakon što im je Sudski savjet konstatovao prestanak funkcije takođe zbog sticanja uslova na starosnu penziju. Oni su tužbama tražili hitno odlučivanje Upravnog suda, ali se to još nije desilo iako je značajan dio njih iz najviših sudskih instanci koje jedva rade zbog manjka sudija.

Bivši sudija Apelacionog suda na funkciju GST-a izabran je 23. juna 2015. godine, a od 26. juna 2020. godine trošio je drugi mandat na čelu Specijalnog državnog tužilaštva.

Prekid funkcije konstatovan mu je na osnovu dopisa Fonda PIO, koji je u obavještenju naveo da je “stekao uslove za starosnu penziju jer ima 41 godinu i 4 mjeseca staža”. To rješenje je poništilo Ministarstvo finansija i socijalnog staranja kao drugostepeni organ.

Na sajtu pravosuđa objavljene su odluke TS o prestanku mandata Katniću i njegovim kolegama tužiocima - Radmili Ćuković, Oliveri Ražnatović, Vesni Jovićević, Suzani Milić, Hajranu Kalač, Ferihi Muratović, Božidarki Gačević, Milivoju Tomčiću i Milici Rmnadić.

Zahvalan na live blogu u Vijestima jer je pratio detalje rasprave

Katnić je istakao da je od TS tražio zapisnik sa sjednice od 17. februara kada je donijeta odluka da njemu i još devetoro tužilaca prestane mandat zbog ispunjenja uslova za starosnu penziju.

“Tražio sam uvid u spise i zapisnik sa sjednice i to još nijesam dobio te zbog toga nisam u mogućnosti da sada pišem uspješno žalbu jer nemam sve potrebna obavještenja, ali i mogućnosti da provjerim sve njihove navode. Zahvaljujem se “Vijestima”, odnosno, live blogu na vašem portalu, gdje sam se upoznao sa detaljima rasprave i odluke koju je donio tog dana TS. Jasna su ograničenja da tokom rasprave, reizbora, prestanka mandata tokom rada TS, da je javnost morala biti isključena, ali to tog dana nije poštovano. Danima smo u medijima čitali i podatke o našim ličnim podacima iz Fonda PIO i sa sjednice TS-a, što je kršenje naših prava”, kazao je Katnić.

Donedavni GST naglasio je da je TS bio dužan i da spovede takozvani ispitni upravni postupak, te da sprovedu dokaze koje je on kao stranka u postupku predložio i obavijestio ih da se oko njegovog staža vodi upravni postupak, pa tek onda da se pozabave odlukom o prestanku mandata.

“Oni to nijesu uradili već su samo na osnovu dopisa Fonda PIO konstatovali prekid”, poručio je on za Vijesti.