Vršilac dužnosti direktora Fonda PIO Ranko Aligrudić reagovao je povodom novog pisma koje mu je uputio doskorašnji specijalni tužilac Milivoje Katnić.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Reagovanje prenosimo u cjelosti:

Poštovani gospodine Katniću,

"Odmah na početku da Vam se zahvalim što ste, u ponovnom obraćanju, odustali od „argumenta sile“, ali mi je iskreno žao što Vam je i „sila argumenata“ na staklenim nogama, jer ste je protkali uvredama i omalovažavanjem?

Prije nego što ste dostavili Vaše pismo portalima, i isti ga prenijeli u cjelosti, morali ste ga g-dine Katniću dostaviti nekom redaktoru da ga rediguje i dovede u red prije štampanja, kako bi izostavio neke nesuvisle riječi i samom tekstu dao čisto stručan ton (kao što je to urađeno u jednom dnevnom listu od strane redaktora sa inicijalima R.D – pročitajte da vidite razliku).

Ja ću nastojati da se u svom kratkom odgovoru strogo držim profesije.

Navodite da ste dana 18.02.2022. dostavili Fondu i meni lično „da u roku od 3 dana utvrdi i dostavi podatke da li mi je uplaćeno penzijsko i invalidsko osiguranje za efektivni staž i staž osiguranja sa uvećanim trajanjem za period mog zaposlenja od 1985. pa do 2022. godine...“, i nastavljate da „ovo Fond PIO ne može da uradi iz dva razloga: prvo što im to nije u nadležnosti, jer o tome ne vode službenu evidenciju...; i drugo, što je Fond PIO u uvjerenju naveo da ne može iskazati pojedinačni obračun iznosa doprinosa za staž osiguranja i i staž osiguranja sa uvećanim trajanjem za period 01.09.1985. do 11.03.2005.“?

Prvo, nije tačno g-dine Katniću da ste se svojim prvim pismom obratili Fondu za bilo kakvo utvrđivanje već samo da Vam dostavimo taksativan prikaz po godinama za vremenski period 1985 – 2022.

koliko imate efektivnog staža osiguranja;

koliko imate staža osiguranja sa uvećanim trajanjem;

iznose uplaćenih poreza (?) i doprinosa za efektivni staž;

iznose uplaćenih poreza (?) i doprinosa za uvećani staž.

Drugo, priznajete da ste podnijeli zahtjev za nešto što ste znali da Fond PIO ne može da uradi, navodeći za to čak dva razloga: nenadležnost i naše navode da ne možemo iskazati pojedinačan obračun iznosa doprinosa za staž osiguranja i staž sa uvećanim trajanjem ? Pitam Vas javno: Zašto ste nam onda džaba pisali pismo i tražili sve ovo od nenadležnog organa, koji Vam je jednom već odgovorio? I kakva Vam je ovo pravna igra sa ultimativnim rokovima od 3 dana, sa direktivama za postupanje kako odgovoriti, i davanjem novog roka od 3 dana direktoru Fonda?

Ne čini li Vam se da je ovo zamajavanje javnosti, gdje Vi i vaš pravni tim, koristeći proceduralne mogućnosti vođenja upravnog postupka kod Fonda u upravnoj stvari utvrđivanja staža, pokušavate stvoriti privid kao da ste time već uspjeli osporiti staž pred Ministarstvom odbrane, koje je za taj staž stvarno nadležno?

Ako je Ministarstvo odbrane, shodno članu 215b Zakona o PIO koji propisuje da „Podatke o stažu osiguranja, zaradi i naknadi zarade za vojne osiguranike, ostvarene po propisima koji su se primjenjivali do dana stupanja na snagu ovog zakona (15.08.2007.) Fondu obezbjeđuje organ državne uprave nadležan za poslove odbrane“ dostavilo sve podatke o Vašem vojnom stažu i potvrdilo da su izmireni doprinosi i za efektivan i za uvećani staž, pitanje je kakve to veze može imati Vaš zahtjev Fondu PIO za utvrđivanje efektivnog staža i staža osiguranja sa uvećanim trajanjem za vrijeme profesionalne vojne službe sa našim odgovorom Tužilačkom savjetu i pitanjem ispunjenja Vaših uslova za starosnu penziju? Ako, kako ispravno tvrdite, Fond nije nadležan za unos tog staža u matičnu evidenciju aktivnih osiguranika, i ako se isti ne može utvrditi kod Fonda dokle god ne podnesete zahtjev za starosnu penziju, to apsolutno ne znači da se isti ne računa za ispunjenje uslova za Vašu penziju? Vi imate staž potvrđen zvaničnim aktima od strane Ministarstva odbrane, istih onih na osnovu kojih smo penzionisali na stotine bivših profesionalnih vojnih lica nakon 15.08.2007.god, tako da kad saberemo taj staž sa stažem utvrđenim u bazu podataka Fonda PIO, Vi na današnji dan imate 41 godinu, četiri mjeseca i 24 dana staža osiguranja. Provjerite! Podnesite zahtjev za penziju, i testirajte nas!? Javno Vam obećavam da ćete, već sjutradan po podnošenju zahtjeva, biti naš penzioner.

Odgovorno Vam tvrdim da niko iz Fonda PIO nije zvanično, a ni nezvanično da ja znam, dao javnosti na uvid Vaše lične podatke, kako to tvrdite, niti je Tužilačkom savjetu dostavljen akt Ministarstva odbrane, na koji smo se pozvali u našem odgovoru?

Svaki naš odgovor bio je na zvaničan zahtjev državnog organa i svaki je, po mom nalogu, bio lično dostavljen od strane vozača Fonda.

Mi nijesmo pominjali sniženje starosne granice po osnovu godina beneficiranog staža i Vaše eventualno ispunjenje uslova za starosnu penziju i po tom osnovu, tako da nam nije jasno zašto ste sad otvorili to pitanje kad Vam to nikako ne ide u korist? A Vaš način računanja kad se i kako snižava starosna granica po osnovu staža sa uvećanim trajanjem je, jednom riječju, unikatan? Neko Vas je za to debelo obmanuo.

Vaš sam pravni tim krajnje iskreno pohvalio zbog njihovih ranijih stručnih dopisa u Vašem predmetu pisanih na po pet-šest strana (da ste Vi to pripremali i pisali ne bi imali vremena ni za svoj posao) želeći samo da im skrenem pažnju da su ovdje na našem terenu, pravno vrlo klizavom...

Vi mi poručiste da nemam pojma, i to baš u pravnoj materiji u kojoj sam preko trideset godina? Srećom, ona Sokratova „Znam da ništa ne znam“ je izrodila da naš narod kaže „Pametan se uči samo dok ne zna, a živ čovjek samo – dok je živ?“

Na kraju, saopštili ste da prekidate komunikaciju sa mnom u bilo kom smislu, pa ću i ja saopštiti javnosti da sam u dilemi da li da dopis koji ste mi danas poslali i kojim me obavještavate da odustajete od svog zahtjeva za dostavljanje podataka od 18.02.2022.(?) shvatim kao zamjenu za ovo drugo neuručeno mi pismo koje je ostalo u prevodu...i u originalu na portalima?" - zaključio je Aligrudić.