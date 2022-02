Bivši Glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić obrato se danas ditektoru Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja Ranku Aligrudiću i saopštio da mu daje još tri dana da utvrdi i dostavi podatke, da li mu je uplaćeno penzijsko i invalidsko osiguranje, prenosi CdM.

Obraćanje Katnića prenosimo integralno:

"Dana 18.02.2022.godine dostavio sam Fondu, na ruke gospodina Aligrudiću, da u roku od 3 dana utvrdi i dostavi podatke, da li mi je uplaćeno penzijsko i invalidsko osiguranje, za efektivni i staž osiguranja sa uvećanim trajanjem od početka mog zaposlenja 1985 pa do 2022.godine, a posebno za period od 1985.godine do 2005.godine, kada sam po njihovim utvrdjenju, navodno obavljao poslove na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem. Tražio sam da to učini pojedinačno, za uvećani staž osiguranja koji se računa 12/14, 12/15 i 12/16.

Ovo Fond penzijskog i invalidskog osiguranja ne može da uradi iz dva razloga. Prvo, što im to nije u nadležnosti, jer o tome ne vode službenu evidenciju i na to im je ukazano u ukidnom rješenju Ministarstva finansija i socijalnog staranja br. 16-0402-13-27168/2 od 04.10.2021.godine. Naime, iako mi to rješenje kao javnu ispravu nijesu dostavili u cjelini, na koji način je neko učinio krivično djelo, iz onoga što su dostavili proizilazi „ budući da je za period 01.01.1993 do 11.03.2005.godine žalitelj imao status profesionalnog vojnog lica, nejasno je iz kog razloga prvostepeni organ, donosi rješenje o stažu osiguranja o kom ne vodi službenu evidenciju, već se isti pri ostvarivanju iz penzijskog i invalidskog osiguranja obezbjeđuje od organa državne uprave nadležnog za poslove odbrane, i uzimaju u obzir kod obračuna penzije, a ne unose u matičnu evidenciju, kako je to navedeno u V stavu dispozitiva“ i drugo je što je Fond PIO u uvjerenju koje je izdao na moj zahtjev br.05-269 od 11.06.2021.godine, skoro prije godinu dana naveo „taj organ nakon provedenog postupka kontrole uplaćenih doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje iz izvorne finansijske dokumentacije, a na osnovu akta Ministarstva odbrane br.15-105/21-4654 od 10.06.2021.godine, ne može iskazati pojedinačni obračun iznosa doprinosa za staž osiguranja i staž osiguranja sa uvećanim trajanjem za period od 01.09.1985.godine do 11.03.2005.godine“.

Zato ja kao odgovoran čovjek tražim navedeno i još dajem rok od 3 dana.

To radim iz sljedećih razloga: treba javnost da sazna da ste je Vi, bez sumnje netačno i tendenciozno obavještavali i istovremeno toj istoj javnosti davali moje lične podatke koji se po službenoj dužnosti vode u Vašem organu, što predstavlja krivično djelo, a neposredno prije odlučivanja u Tužilačkom savjetu o ispunjenosti uslova za moju starosnu penziju.

Zašto kažem da ste vi dali odgovor i to potvrdili Vašim saopštenjem? Zato što je ovo saopštenje identično po formi, obliku, načinu izražavanja, gramatičkim greškama i drugom sa navedenim saopštenjima.

Postoji i drugi razlog, a to je da javnost, takođe sazna da sam sa pravom kazao, a što i Vi navodite u Vašem saopštenju da se radi o “nezabilježenoj prevari vijeka i nezapamćenoj zloupotrebi i kršenju zakona”. Ponoviću da zapamtite bolje, da ste mi 11.06.2021 dostavili uvjerenje Ministarstva odbrane na osnovu koga ste mi u stavu II naveli „ na osnovu izvorne dokumentacije, akta br.15-105/21-4654 od 10.06.2021 koje vam je dostavilo Ministarstvo odbrane ne možete iskazati pojedinačne iznose osiguranja za period od 01.09.1985 do 11.03.2005 godine“. Dakle, prevarili ste dio članova Tužilačkog savjeta koji nije sa Vama učestvovao u prevari, ali i cjelokupnu javnost, jer ste protivzakonito davali javnosti obavještenje, a na osnovu istog akta Ministarstva odbrane, da sam ispunio uslove za starosnu penziju, da mi je plaćeno cjelokupno osiguranje, kako za efektivni radni staž, tako i za staž osiguranja sa uvećanim trajanjem za period od 01.09.1985 do 11.03.2005 godine.

Zašto postoji osnov da ste počinili zloupotrebu službenog položaja? Zato što sam ja nakon ovog dopisa dao predlog da ove činjenice utvrdite u upravnom postupku, što je Fond i prihvatio, pa je sprovedeno desetine dokaza, među kojima je samo jedan, akt Ministarstva odbrane od 10.06.2021.godine, koje sam više puta naveo i na osnovu koga ste i obmanuli Tužilački savjet, dok su u upravnom postupku sprovedeni dokazi iz kojih proizilazi da mi ništa nije plaćeno, ili makar ne u cjelini u pogledu staža osiguranja sa uvećanim trajanjem.

Navešću samo jedan dokaz, uvjerenje Ministarstva odbrane-Službe za finansijsko poslovanje br. 81702-213/13-1 od 05.02.2013.godine, gdje je navedeno da nema podataka da mi je za period od 1993 do 2004.godine plaćeno penzijsko i invalidsko osiguranje za efektivni staž osiguranja i staž osiguranja sa uvećanim trajanjem.

Da ne falsifikujete i prikrivate, dostavili bi ovo i ostala uvjerenja koja su izvedena u upravnom postupku kao dokaz. Vi znate da je ovo važno (a brzo ću Vam reći i zašto znate) jer u čl. 61 Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju stoji „u staž osiguranja, u smislu čl. 60 ovog zakona, računa se vrijeme koje je osiguranik proveo na radu po osnovu koga je bio obavezno osiguran i za koje je uplaćen doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje“, dok je snižavanje starosne granice za sticanje prava na starosnu penziju određeno čl.18 istog Zakona po kojem se „ista snižava za po jednu godinu za svakih šest godina provedenih na radnom mjestu, odnosno poslu na kome se efektivno provedenih 12 mjeseci računa u staž osiguranja kao 14 mjeseci ili za svakih pet godina provedenih na radnom mjestu, odnosno poslu na kome se efektivno provedenih 12 mjeseci računa u staž osiguranja kao 15 mjeseci ili za svake četiri godine provedene na radnom mjestu, odnosno poslu na kome se efektivno provedenih 12 mjeseci računa u staž osiguranja kao 16 mjeseci”.

Dakle, potrebno je ispuniti više konstitutivnih elemenata da bi se staž osiguranja mogao računati u staž osiguranja na osnovu koga se ispunjavaju uslovi za ostvarivanje prava na starosnu penziju. Jedan od njih je i činjenica da li su mi uplaćeni doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Šta se desilo nakon pokretanja upravnog postupka pred Vašim organom, koliko sam vremena proveo na poslovima gdje se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem, da li mi je taj staž uplaćen i pojedinačno koliko, kako za efektivni staž, tako i za staž osiguranja sa uvećanim trajanjem? Kasnije ću Vam objasniti, mada Vi to znate.

Pitanje je šta se dešavalo u upravnom postupku i nakon njegovog završetka.

Donijeli ste rješenje br.13-27168/1 od 25.08.2021.godine kojim ste, a između ostalog i na osnovu akta Ministarstva odbrane od 10.06.2021.godine kao jednog od dokaza, utvrdili da sam ispunio uslove za ostvarivanje starosne penzije, odnosno 41 godinu penzijskog staža, na koje rješenje sam podnio žalbu zbog povreda upravnog postupka prilikom donošenja rješenja, pogrešno utvrđenog činjeničnog stanja i pogrešne primjene materijalnog prava. Drugostepeni organ je našao da ste povrijedili odredbe postupka, pogrešno utvrdili činjenično stanje, pogrešno primijenili materijalno pravo, pa Vam je dao jasne upute šta treba da učinite, a to je, i dobro bi bilo i sad da zapamtite, da u novom postupku utvrđujete činjenice o kojima vodite službenu evidenciju, a da moj staž osiguranja i staž sa uvećanim trajanjem i da li je plaćen utvrđuje Ministarstvo odbrane za period dok sam bio aktivno vojno lice.Vi ste postupili po tim uputima i donijeli rjesenje br.13-27168/3 od 23.11.2021 godine kojim rješenjem ste odbili da utvrdite moj cjelokupan staž osiguranja,što znači da nijeste prihvatili podatke iz akta Ministarstva odbrane od 10.06.2021.godine koje ste dostavili Tužilačkom savjetu. I to rješenje Vam je ukinuto.

Pitam Vas zašto nijeste dostavili ova rješenja, kako Vaša prvostepena, tako i drugostepena, te obavijestili Tužilački savjet da ne možete dostaviti niti jedan podatak na osnovu evidencije koju vodite, jer ne postoji nijedno vaše rješenje koje je pravosnažno, već da se vodi upravni postupak zbog čega bi Tužilački savjet, a na osnovu imperativne zakonske odredbe, morao prekinuti postupak utvrđivanja da li sam ispunio zakonske uslove za ostvarivanje prava na starosnu penziju.

Šta Vi dostavljate, još jednom Vas pitam? Dostavljate akt Ministarstva odbrane od 10.06.2021.godine koji nije Vaš akt, koji ne služi za vođenje službene evidencije i pokazao se u postupku kao netačan. Ko je mogao dostaviti pomenuti akt Ministarstva odbrane Tužilačkom savjetu? Formalno Ministarstvo odbrane, u slučaju da Tužilački savjet vodi upravni postupak, mada to nije mogao u konkretnom slučaju, jer je zbog imperativne norme postupak ocjene ispunjenosti mojih uslova za starosnu morao biti prekinut.

Zašto kažem formalno? Zato što se i pred Ministarstvom odbrane vodi upravni postupak i to nakon što je ombudsman donio odluku da se isti mora sprovesti, jer su mi kršena osnovna ljudska prava, mada ne prvi put. Sad je ostalo da Vam objasnim zašto ste izvršili najgoru zloupotrebu u crnogorskoj pravnoj praksi.

Zato što ste dostavili netačne i neistinite podatke, ne respektujući i prećutavši odredbe Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju i nove odredbe Zakona o radu koje se odnose na smanjenje godina života, a vezano za staž osiguranja sa uvećanim trajanjem, iako se takve odredbe zakona, a na osnovu čl.9 Ustava Crne Gore i međunarodnih konvencija ne mogu primjenjivati. Međutim, zbog Vas koji ih primjenjujete, nadam se ne zadugo, vjerujući Ustavnom sudu i Evropskom sudu pravde u Strazburu, o tim odredbama ću Vam kazati sljedeće.

Osiguraniku kome se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem, starosna granica za sticanje prava (nažalost, nemamo prava) na starosnu penziju utvrđena odredbama ova dva zakona, snižava se zavisno od stepena uvećanja staža za po jednu godinu i to: za po jednu godinu za svakih šest godina provedenih na radnom mjestu, odnosno poslu na kome se efektivno provedenih 12 mjeseci računa u staž osiguranja kao 14 mjeseci ili za svakih pet godina provedenih na radnom mjestu, odnosno poslu na kome se efektivno provedenih 12 mjeseci računa u staž osiguranja kao 15 mjeseci ili za svake četiri godine provedene na radnom mjestu, odnosno poslu na kome se efektivno provedenih 12 mjeseci računa u staž osiguranja kao 16 mjeseci. Da bi mogao biti ispunjen onaj konstitutivni elemenat o kojem sam Vam prethodno govorio iz čl.61 Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranje da je uplaćen doprinos, mora se prvo utvrditi koliko je osiguranik, odnosno ja, proveo vremena pojedinačno na radnom mjestu gdje se efektivno vrijeme računa kao staž 12/14, a potom 12/15, pa onda 12/16 mjeseci.

Ako se utvrdi da je osiguranik proveo makar jedan dan manje na ovim mjestima, onda se ne bi mogle smanjivati godine života shodno gore citiranim odredbama. Isto važi i za činjenice da li su doprinosi za ovaj staž osiguranja pojedinačno plaćeni.

Kada se na primjer, utvrdi da je osiguranik proveo na radnom mjestu gdje se efektivni staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem 12/14 i to 6 godina a utvrdi se na primjer da je plaćeno samo 5 godina, po ovom osnovu nema smanjivanja starosne granice, kao i kada bi se takva činjenica utvrdila i za staž osigura 12/15 ili 12/16. Imam utisak, gospodine Aligrudiću, da Vi o ovome nemate pojma, pa ću vam dati još jedno objašnjenje.

Ovo je važno zbog činjenice što penzija osiguranika sa ovim uslovima treba da sadrži dio koji se odnosi na efektivni staž osiguranja i dio koji se odnosi na staž osiguranja sa uvećanim trajanjem. Tek kada se sve iznijeto utvrdi, može se staviti konstatacija, a koja se navodi u aktu Ministarstva odbrane od 10.06.2021.godine, koji ste Tužilačkom savjetu podmetnuli kao „kukavičije jaje“.

U svom obraćanju ste me htjeli prikazati kao osobu koja ima pravni tim koji radi za mene iz tužilastva, te da nešto zloupotrebljavam, pa Vam kažem da se ne radi o nikakvom pravnom timu, već o dvoje saradnika koji su prisustvovali postupku umjesto mene, jer sam u zakazano vrijeme obavljao službene poslove.

Dalje ste, gospodine Aligrudiću, naveli da ja ne poznajem dobro upravnu materiju, već samo krivičnu i tužilačku, što je tačno i gdje ste po prvi put u pravu. Zamislite onda koliko je i kakvo je Vaše znanje kada Vam dva puta po mojim žalbama ukidaju rješenja.

U vezi sa mojom pošalicom, sve je u redu da me citirate i od mene učite, pa Vas ohrabrujem da posebno izanalizirate ovo obraćanje i pravna utvrđenja iz istog. Konačno, na kraju obavještavam Vas da protiv Vas neću podnositi krivičnu prijavu, niti preduzimati bilo što drugo, što se tiče zadnjeg akta, jer Vi to ne možete utvrditi, s obzirom da za to nijeste ni nadležni. Smatrajte da je ovo moja posljednja komunikacija sa Vama u bilo kom smislu", zaključio je Katnić.