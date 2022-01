Mitropolit crnogorsko-primorski Joanikije izjavio je da u "ovom vremenu" Crkva vidi "jednu pometnju u narodu" i "mnogo vulgarnosti u politici" i da "treba da budemo daleko od toga", prenose Vijesti.

Izvor: Mondo/Ana Božović

"Mnogi se pitaju zato što Crkva neće da učestvuje u tim vulgarnostima gdje je sad Crkva, šta kažu patrijarh, vladike, sveštenici… Crkva je, draga braćo i sestre, tamo gdje je njeno mjesto, sa Hristom. Ona ide Hristovim putem i to je njen život i njeno biće...", kazao je danas na liturgiji u Hramu Hristovog vaskrsenja Joanikije.

Naglasio je da će Crkva, "budući da je na prvom mjestu sa Hristom, biti i sa svojim narodom".

"I neće dijeliti svoj narod, neće gledati svoj narod kroz stranke, ko kojoj stranci pripada, nećemo svoj narod ovdje u Crnoj Gori dijeliti na Srbe i na Crnogorce. Nek se izjašnjava ko kako hoće, mi smo braća i mi smo jedno. I to zavještanje imamo od naših otaca da čuvamo međusobnu ljubav i da čuvamo jedni druge", jasan je Joanikije.

Objasnio je da na taj način "čuvamo i biće Crkve i biće naroda", naglašavaju Vijesti.

"Od dioba neće biti dobro ništa nikome. Naravno, poštujemo sve i poštujemo svačiju službu. Moraj da postoje i stranke i politika, naša politika je to da smo sa Hristom, da smo na Hristovom putu, da smo sa svojim narodom i da ne dijelimo svoj narod. Bićemo jedno kao što smo i do sada bili jedno, i to je zavještanje i našeg blaženopočivšeg mitropolita Amfilohija pred čijim se grobom ovdje nalazimo", poručio je Joanikije.