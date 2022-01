Mitropolit crnogorsko primorski Joanikije kazao je na tradicionalnoj Svetosavskoj akademiji u Crkvi Svetog Nikole u Kotoru, da su mišljenje i kritika da je vjeronauka dogma u stvari opskurna dogma naslijeđena iz komunističkih vremena.

Izvor: Kurir/Youtube prtscr / Радио Светигора

On je istaako da je javnost ovih dana čula kako ni po koju cijenu vjeronauka ne bi smjela da se vrati u škole “pošto je vjeronauka dogma i nema kritičkog mišljenja“.

“Isto tako sveštena lica, bez obzira što imaju određene reference, naučna zvanja ne smiju biti nigdje, niukakvim obrazovnim institucijama, „jer oni propovijedaju dogmu“, a tobož nauka mora po svaku cijenu da se bavi kritičkim mišljenjem. I oni su ti, koji tako govore, zastupnici Bože dragi, kritičkog mišljenja. Ali, da pogledamo da li neko, ko ne poznaje hrišćanstvo, ko ne poznaje našu vjeru, ko ne poznaje i ne uvažava ogromni kulturni doprinos koji je dala naša vjera našem narodu u svim sferama života, od umjetnosti do običaja, do etike i zapravo do svih oblasti života, kako taj može razumjeti našu književnost, tradiciju, naše kulturno nasleđe, bez poznavanja vjere? To je prosto nemoguće. Naravno, takva mišljenja i kritike, koje ovih dana doživljavamo, da je vjeronauka dogma, da sveštenik propovijeda dogmu, iskrivljuju i samo značenje dogme. Dogma uopšte nije nešto negativno u izvornom značenju“, kazao je Joanikije.

Ovakav stav, dodao je, opskurna je dogma naslijeđena iz komunističkih vremena, iz jedne nakazne ideologije koja je napravila mnogo štete i od čega naši ljudi nikako da se oslobode.

“Pošto je Sveti Sava čovjek vjere, čovjek duha, kulture, umjetnosti, veliki stvaralac i ako poštujemo njegovo djelo, onda je normalno da poštujemo i vjeronauku i sveštenoslužbu, koje je Sveti Sava bio i nosilac, kao Božiji čovjek, kao Hristov apostol i kao tvorac naše Crkve. Kao onaj koji je oplemenio i naš narod i kulturu, ušao u dušu našeg naroda. Pa ne možemo proći nigdje kroz srpske zemlje, a posebno kroz Crnu Goru, da svuda ne naiđemo na neka znamenja, posebno u našim crkvama , ali i u mnogim toponimima, običajima, koji svjedoče o tome koliko je naš srpski pravoslavni narod srastao sa duhom Svetoga Save“, poručio je Joanikije.