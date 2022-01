Medicinski direktor Kliničkog centra Crne Gore (KCCG) Zoran Terzić kazao je za RTCG da nijesu tačni navodi o obustavljanju zakazanih operativnih zahvata u najvećoj zdravstvenoj ustanovi u zemlji, te da operacione sale rade non-stop.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

Operacioni blok, kako je rekao u Jutarnjem programu TVCG, radi 24 sata dnevno - 365 dana u godini: "To je jedina organizaciona jedinica koja nikada ne prekida rad".

Statistika, kaže, pokazuje da su od 10. do 14. januara imali 58 redovnih, a 47 hitnih operacija. Operacije su, pojasnio je, izvođene u skladu sa epidemiološkom situacijom.

"Jedino se moglo desiti, ako je pacijent pozvan na operativni termin, i ako je imao pozitivan PCR test, nije mogao biti podvrgnut operativnom tretmanu", pojasnio je Terzić za RTCG.

Tvrdi da nikad nijedna operacija nije obustavljena: "Svi maligni pacijenti sigurno su bili operisani i svi su dobili neophodnu medicinsku pomoć".

Govoreći o listi čekanja za pregled, on kaže da je na Internoj klinici termin za endokrinološku ambulantu drugi, treći ili četvrti mjesec.

"Na Ortopediji je to termin 24.01, Urološka 07.02, Neurohirurška 03.03. To su po meni neki optimalni datumi, gdje pacijent čeka mjesec do mjesec i po dana za redovni pregled. Sve što je hitno ide preko Urgentnog centra", pojasnio je Terzić.

Govoreći o nasilnim upadima u KCCG, zamjenica direktorice Žanka Cerović kazala je da je i država prepoznala da je to opasna društvena anomalija i da mora da se tretira Krivičnim zakonikom.

"U posljednjem, kratkom periodu, usvojena su dva zakona koja se tiču ljekara. Jedan je Zakon o zaradama u javnomo sektoru, a drugi zaštita ljekara prilikom pružanja ljekarske pomoći", podsjetila je Cerović.

Istakla je da nasilni upadi utiču na rad ljekara, ali sada policija po službenoj dužnosti pokreće postupak protiv izgrednika, zaključuje RTCG.