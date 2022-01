Nemedicinsko osoblje, njih oko stotinu, juče su održali protest ispred Kliničkog centra Crne Gore sa koga su poručili da su izostavljeni iz granskog kolektivnog ugovora, jer im nijesu dodatno povećane plate do 40 odsto, kao što je to slučaj sa medicinskim radnicima

Zaposleni ističu da četvrina radnika (njih oko 3.000 u zdravstvu) nije obuhvaćena povećanjem koeficijenata granskim kolektivnim ugovorom, tako da su im zarade samo djelimično uvećane kroz progam "Evropa sad" za 17,5 odsto.



Zatražili su da se ministarka zdravlja Jelena Borovinić Bojović uključi i da se dopuni kolektivni ugovor. Istakli su da će po novom kolektivnom ugovoru medicinske sestre imati veće plate od diplomiranih ekonomista i elektroinženjera.



Jedan od zaposlenih, Boban Brajović, kazao je da su zaključili da je neko namjerno ili ne, što će vrijeme pokazati, zaboravio skoro četvrtinu radnika u zdravstvu.



"Naš izlazak na pauzu danas je način da pošaljemo poruku. To radimo na ovaj način jer želimo da skrenemo pažnju da ne bismo željeli da se ovo možda zloupotrijebi u neke svrhe u koje ne bi trebalo. Po tom potpisanom kolektivnom ugovoru nemedicinski dio zdravstvenog sistema ne dobija ništa. Potpredsjednik jednog od reprezentativnih sindikata koji je potpisao ugovor rekao je da je imao obećanje, tj. datu riječ da se to neće potpisati. Dakle oni su unaprijed znali da ako potpišu, to će biti nepravedno prema jednom dijelu zaposlenih u zdravstvu. Isto tako želimo da nam neko kaže kako je došlo do potpisivanja ovakvog ugovora ako jedan od potpisnika na pitanje zašto je potpisao kaže da je morao, da je bio prinuđen, da je bio u pat poziciji, da je ucijenjen i slično... i kakav je to ugovor koji se potpisuje pod prisilom, da li je pravno validan. Nikada se nije desilo da se medicinski kadar odvaja od nemedicinskog. Mi smo odvojeni koeficijentom po težini i složenosti poslova i to je u redu, ali ovako na ovaj način nikad. Uvijek je povećanje zarada u zdravstvu išlo linearnim povećanjem na osnovni koeficijent. Neko je ovim želio da pošalje poruku kako je jedan dio zaposlenih u zdravstvu manje vrijedan od drugog. To je nedopustivo. Četvrtina u zdravstvu ovo shvata kao poniženje. Tražićemo da se ovo ispravi nekim aneksom ugovora ili već kako god nađu način. Isto tako očekujemo od ministarke da ispravi nepravdu jer oni koji je trebalo da brinu o nama imaju neke svoje interese i u njih se mnogo ne nadamo. Tražićemo takođe da se obračun zarade za januar stopira dok se ovo ne ispravi", ističe Brajović, prenosi Dan.