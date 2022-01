Direktor Klinike za nefrologiju Kliničkog centra Crne Gore (KCCG) Batrić Babović podnio je ostavku na tu funkciju zbog neslaganja sa odlukama i aktivnostima uprave najveće zdravstvene ustanove i ministarke zdravlja Jelene Borovinić Bojović.

Izvor: MONDO/Draga Ivanović

U ostavci, koju je dostavio upravi u ponedjeljak, a u koji su “Vijesti” imale uvid, Babović tvrdi da podnosi neopozivu ostavku na sve funkcije do kojih mu nije stalo na način na koji ih projektuje aktuelna ministarka zdravlja sa, kako je naveo, “neznavenim potezima”.

Babović juče u telefonskom razgovoru nije želio da odgovori na pitanja u vezi sa ostavkom. Ni iz KCCG nisu odgovorili šta je razlog ostavke Babovića, da li je i kakve primjedbe uprava imala na njegov rad na funkciji direktora, kao ni ko će biti novi rukovodilac Klinike za nefrologiju.

”Obraćam Vam se sa zahtjevom da zbog Vaše ukupne politike prema Klinici za nefrologiju nađete novog administratora jer ovaj neće sprovoditi Vaše bolesne naume i projekcije koje se tiču transplantacije, sa svođenjem definitivnih računa na račun onoga ko je niži u rangu. Dobro znate o čemu govorim...”, naveo je Babović u ostavci direktorici KCCG Ljiljani Radulović, medicinskom direktoru Zoranu Terziću i ministarki zdravlja, prenose Vijesti.

On je, između ostalog, kazao da je uvijek poštovao hijerarhiju i bio sposoban da sprovede sve stvari do kraja i koordinira aktivnostima koje vode do trajnog rješenja nekog problema.

”Ali ste vi svojim potezima pokazali da bolest nema lijeka i ja ne želim da budem dio tog sistema”, napisao je Babović u ostavci od 10. januara, kako pišu Vijesti.

Prema obećanjima uprave KCCG, iz juna prošle godine, transplantacioni program u Crnoj Gori trebalo je da počne za nekoliko mjeseci.

”Vrijeme čekanja na presađivanje bubrega i jetre mnogo je duže od aktuelno postavljenog pitanja i korijen ima u vremenu koje je iza nas. Problem transplantacije svih organa (žive srodne transplantacije bubrega), koji je jedini izvođen u Crnoj Gori, prekinut je pandemijom virusa korona koja je na nivou svijeta, Evropske unije i regiona Balkana napravila primarne i sekundarne planove medicinskog zbrinjavanja. Međutim, podsjećamo da je ovaj problem stariji”, kazali su iz KCCG medijima prije sedam mjeseci.

Ministarka zdravlja je takođe u junu 2021. saopštila da aktivno rade na tome da što prije obnove ugovor sa međunarodnom organizacijom Eurotransplant, čije je članica i Hrvatska, što će omogućiti građanima da budu na njihovim listama čekanja za transplantaciju organa.

Iz Ministarstva je u oktobru prošle godine saopšteno da je KCCG predložio model saradnje u oblasti transplantacija sa Kliničko-bolničkim centrom Zagreb.

”Između ostalog, predložena je saradnja u oblasti doniranja i transplantacije organa, prenos znanja i razmjena iskustava u području zdravstva s posebnim naglaskom na područje doniranja i presađivanja organa, s ciljem osposobljavanja kadrova i uvođenje novih metoda liječenja u Crnoj Gori. Predlaže se i mogućnost dolaska timova iz KBC Zagreb u KCCG radi izvođenja transplantacija organa i radi sprovođenja edukacije kadra koji će raditi na tom programu (program živih srodnih transplantacija, program kadaverične transplantacije koji bi podrazumijevao dolazak timova pri eksplantaciji organa, kao i transplantacijama organa od kadaveričnih donora koje bi se obavljalje u KCCG)”, saopšteno je tada iz Ministarstva.

Ugovor o saradnji sa Hrvatskom istekao je u decembru 2019. godine, a posljednja transplantacija u KCCG obavljena je 7. decembra te godine.

Posljednje liste čekanja na transplantaciju organa na sajtu Ministarstva zdravlja objavljene su u junu prošle godine, kako navode Vijesti.