Prema posljednjim podacima Zavoda za zapošljavanje, na evidenciji se nalazi 55.924 registrovanih nezaposlenih osoba, a taj broj na isti dan prošle godine je iznosio 47.136, što ukazuje da je nezaposlenost za godinu porasla za 8.788 lica ili 18,6 odsto.

Pandemija virusa COVID – 19 prekinula je pozitivne trendove na tržištu rada Crne Gore koji su trajali od decembra 2017. Od marta 2020. do maja 2021. zabilježeni su negativni trendovi koji se ogledaju u povećanju registrovane nezaposlenosti. Ovogodišnja uspješna turistička sezona je dovela do stabilizacije i smanjenja nezaposlenosti od kraja maja do septembra, od kada, zbog sezonskog karaktera privrede, dolazi do blagog rasta nezaposlenosti, saopštio je na godišnjoj konferenciji za medije vršilac dužnosti Zavoda za zapošljavanje Crne Gore Goran Folić.