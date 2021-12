Ugostitelji iz Studentske ulice, koji protestuju zbog Odluke o radnom vremenu, mogu da rade i do ponoći, ali pod uslovom da komunalna inspekcija i policija i drugi organi koji su nadležni za održavanje javnog reda i mira protiv njih nijesu preduzimali mjere i radnje.

Izvor: Promo/PG Biro

To su saopštili iz Glavnog grada, upitani zašto ugostiteljski objekti u dijelu City kvarta mogu da rade samo do 22 sata, za razliku od drugih koji posluju u ostalim naseljima, takođe u okviru stambenih zgrada.

Dvadesetak ugostitelja protestovalo je u utorak ispred Skupštine i poručilo da je Odluka Glavnog grada diskriminatorna i da su im uskraćena prava koja nesmetano uživaju svi drugi objekti na teritoriji Podgorice i Crne Gore, pišu Vijesti.

”Naš jedini grijeh ogleda se očigledno samo u činjenici, što se naši ugostiteljski objekti nalaze u onim stambenim zgradama u kojima žive ili su njihovi vlasnici stanari sa posebnim društvenim statusom, pa je upravo na taj način sami čin diskriminacije u našem slučaju u potpunosti zaokružen.

Jer kako u suprotnom objasniti odluku po kojoj se ugostiteljskim objektima u dvije stambene zgrade dozvoljava radno vrijeme do 22.00 časova dok je svim ostalim ugostiteljskim objektima koji se nalaze u stambenim zgradama u neposrednom okruženju, radno vrijeme dozvoljeno do 24.00 časova”, poručio je predstavnik ugostitelja Marko Đukanović.

Ova odluka usvojena je u avgustu prošle godine, a ugostitelji su prije godinu podnijeli i inicijativu za ocjenu njene ustanovnosti Ustavnom sudu.

Najavili su da će nastaviti da se bore za svoja prava, a u srijedu su na kratko blokirali Radničku ulicu u tom naselju.

Iz Glavnog grada su “Vijestima” odgovorili da je Odlukom o radnom vremenu, objavljenoj u Službenom listu 5. avgusta prošle godine, propisano da ugostiteljski objekti za pružanje usluge pripremanja I usluživanja hrane, pića i napitaka radi od šest do 00,00 časova. Pojasnili su da je stavom 4 iste Odluke za ugostiteljske objekte na urbanističkim parcelama UP 23, UP 23a u zahvatu DUP “Univerzitetski centar” propisano radno vrijeme od šest do 22 časa, koje se može produžiti u trajanju od dva sata, uz dostavljenu saglasnost skupštine etažnih vlasnika.

“Po zahtjevu privrednog subjekta, privremeno se može odobriti radno vrijeme duže od propisanog u trajanju do dva sata, na period do šest mjeseci”, odgovorili su.

Iz Glavnog grada su pojasnili da je članom 29 Odluke propisano da nadležni organ donosi rješenje o produženom radnom vremenu uz prethodnu saglasnost organa lokalne uprave nadležne za poslove inspekcijskog nadzora (Komunalne inspekcije i Komunalna policija) i organa državne uprave koji je nadležan za održavanje javnog reda i mira. Rok za izdavanje saglasnosti je 15 dana.

”Uslov za dobijanje saglasnosti jeste da protiv privrednog subjekta koji je podnio zahtjev nijesu preduzimane mjere i radnje iz nadležnosti pomenutih organa. Sekretarijat za podršku biznis zajednici prilikom rješavanja predmetnih zahtjeva za produženje radnog vremena postupa po navedenim odredbama”, odgovorili su iz Glavnog grada, pišu Vijesti.

Ugostitelji iz Studentske ulice ranije su poručili da ispunjavaju sve uslove propisane Zakonom o turizmu i ugostiteljstvu i imaju limitatore buke.