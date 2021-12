Ako su spremni da svim gostima traže kovid potvrde onda i velikim restoranima koji organizuju porodična okupljanja i veselja treba dozvoliti da rade, smatraju ugostitelji

Oni su se juče sastali sa ministarkom zdravlja Jelenom Borovinić Bojović.



Ugostitelji su međutim, kako je saopštio Momo Sladaković, predsjednik Udruženja ugostitelja Crne Gore, iznijeli i jednu dilemu da konobari nijesu kvalifikovani da kontrolišu da li gosti prilikom ulaska u ugostiteljski objekat ima validnu potvrdu o vakcinaciji jer to nije njihov posao već inspekcijskih organa.

"Mi smo pitali ministarku zašto bi naši zaposleni morali biti vakcinisani, a radnici javne uprave ne. To je dovelo do jedne vrste diskriminacije jer inspekcijski organi ako dođu i utvrde da je cijelo osoblje vakcinisano ne vidim razlog zašto bi mi gostima tražili kovid potvrde. Neka to rade inspekcijski organi. Ko god od gostiju nema kovid potvrdu neka ga kazni. Mi smo ispunili uslove da kao ugostitelji budemo vakcinisani, a opet imamo ograničenja. Stavili smo akcenat na restorane koji organizuju porodična veselja, svadbe, koji su do daljnjeg zatvorena. Ako su spremni da svim gostima traže kovid potvrde onda ovim restoranima treba dozvoliti da rade", naveo je Sladaković, prenosi Dan.