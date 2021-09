Vođe zloglasne bande smatrale da i prvi čovjek kavačkog klana daje malu zaradu za najprljavije poslove koje rade za njega

Veljko Belivuk i Marko Miljković, organizatori kriminalne grupe koja se sumnjiči za najmanje sedam likvidacija, bili su bijesni na vođu kavačkog klana Radoja Zvicera i planirali su da se suoče s njim i sve mu kažu u lice neposredno prije nego što su uhapšeni 4. februara u Beogradu!

Informacije prikupljene preko aplikacije Skaj ukazuju na to da su smatrali da sve oni rade, a da najviše novca uzima Zvicer, prenose Novosti.

Raspodjela kolača

- Sumnja se da su neke od zločina uradili po nalogu Radoja Zvicera. Postoji komunikacija iz koje se vidi da je Miljković bijesan, jer smatra da sve rade on i Belivuk, a da veći dio kolača uzima Zvicer. S tim se i Belivuk slagao. Bili su uvjereni da bez njih on ne bi mogao ništa da napravi, to se posebno odnosilo na rasturanje narkotika - prenose njihovi izvori.



Kako navode, Belivuk je bio više vezan za vođu „kavčana“, pa je u razgovorima pokušao da umiri svog najbližeg saradnika Marka Miljkovića, mada je i on bio ljut na Zvicera, uglavnom zbog raspodjele para, jer je kao i njegov saradnik smatrao da zaslužuju daleko više od onoga što dobijaju. Prema informacijama iz istrage koje su prikupile bezbjednosne službe, sve je kulminiralo kada im je navodno naložio da organizuju likvidaciju „škaljaraca“ u restoranu u Atini, a nekoliko mjeseci kasnije i na Krfu.



U restoranu u Atini u januaru prošle godine ubijeni su Igor Dedović i Stevan Stamatović, a nekoliko mjeseci kasnije na ostrvu Krf Alan Kožar i Damir Hadžić.





- Tada je Miljković već otvoreno počeo da priča protiv Zvicera smatrajući da njemu i Belivuku dodjeljuje najprljavije poslove, a da im daje daleko manje para nego što zaslužuju - objašnjava sagovornik.

Navodno, toliko su se opustili da su čak i svojim nižim saradnicima govorili da Zvicera ne bi ni bilo da nije njih.

- Govorili su da su njihovi ljudi „najvjerniji i najbolji vojnici“ i da za sve zločine uvijek moraju da organizuju „svoje ljude“, jer su „Crnogorci nesposobni“ - navodno je otkriveno.





Napravili mu ime

Iako se vjerovalo da su u Crnu Goru u januaru prošle godine, neposredno pred hapšenje, otputovali u Kotor na babine i krsnu slavu Radoja Zvicera, nove informacije navodno ukazuju da je glavni cilj posjete Kotoru bio problem s novcem, koji su namjeravali tada da riješe. Međutim, da li su tu namjeru ostvarili, ostalo je nepoznato.

- I danas, dok su u pritvorskim ćelijama, Belivuk i Miljković za sve krive Zvicera. Tvrde da je nesposoban i da su mu oni napravili ime, a da ne bi bio među živima da ga nije spasila „suknja“, aludirajući na Zvicerovu ženu Tamaru, koja je zapucala u Kijevu na napadače i tako mu spasla život - prenosi beogradski dnevnik.

Radoje Zvicer, podsjetimo, uspio je da izbjegne hapšenje i za njim je raspisana potjernica.