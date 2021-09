Pripadnik Vojske Crne Gore A.S. uhapšen je zbog sumnje da je bio član kriminalne grupe koja je planirala likvidaciju glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića.

Specijalni tužilac Miroslav Turković kazao je da SDT sprovodi istragu protiv više lica zbog stvaranja kriminalne organizacije, a protiv dva organizatora i za teška ubistva, davanje mita… On je na zajedničkoj konferenciji za novinare SDT-a i Uprave policije kazao da su tokom istrage pokrenute protiv grupe Stefana Đukića i Emila Tuzovića došli do dokaza da su članovi te kriminalne grupe postali i vojnik Vojske Crne Gore A.S. i još jedna osoba B.P.