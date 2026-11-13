Državljanin Kolumbije Cezar Augusto Blandon Rinkon (46) uhapšen je zbog sumnje da je preksinoć u Budvi ubio turskog državljanina Oktaja Kusa (49).

Izvor: Uprava policije Crne Gore

Prema saopštenju Uprave policije, službenici Odjeljenja bezbjednosti Budva reagovali su odmah nakon prijave upotrebe vatrenog oružja, te preduzeli niz hitnih mjera i radnji. Osumnjičeni je nakon kraće potrage lociran i stavljen pod policijsku kontrolu, čime je spriječeno njegovo bjekstvo nakon izvršenog krivičnog djela.

"Dežurnoj službi Odjeljenja bezbjednosti Budva sinoć je, oko 21.10, prijavljeno da je u Ulici Jadranski put u Budvi došlo do upotrebe vatrenog oružja. Izlaskom na lice mjesta, policijski službenici su zatekli lice bez znakova života, za koje je utvrđeno da je riječ o O.K. (49), državljaninu Republike Turske, čija je smrt konstatovana od strane ekipe Hitne medicinske pomoći. Službenici Odjeljenja bezbjednosti Budva su brzom, koordinisanom i efikasnom reakcijom, neposredno nakon prijave upotrebe vatrenog oružja, preduzeli niz hitnih policijskih mjera i radnji u cilju pronalaženja i hvatanja izvršioca, te ga nakon kraće potjere locirali i spriječili njegovo dalje bjekstvo. Osumnjičeni je identifikovan kao C.A.B.R. (46), državljanin Kolumbije, koji je u trenutku lociranja bio naoružan. Prilikom stavljanja osumnjičenog pod kontrolu, policijski službenici su kod njega pronašli i oduzeli dva komada vatrenog oružja – pištolja sa municijom u okviru", saopštili su iz UP.

Tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, uz asistenciju policijskih službenika OB Budva, izvršio je uviđaj na licu mjesta i rukovodio daljim procesnim radnjama.

"Nakon uviđaja i izviđajnih mjera i radnji i obezbjeđivanja dokaza, državni tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici naložio je da se kolumbijski državljanin C.A.B.R. liši slobode zbog sumnje da je počinio krivično djelo teško ubistvo, u sticaju sa krivičnim djelom nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija. Službenici Uprave policije, u saradnji i koordinaciji sa Višim državnim tužilaštvom u Podgorici, preduzimaju dalje aktivnosti u cilju potpunog rasvjetljavanja ovog događaja i utvrđivanja svih činjenica i okolnosti", navodi se u saopštenju policije.





O ubistvu u Budvi izvještavali su i turski mediji, koji su iznijeli spekulacije da bi zločin mogao biti naručen, te da se motiv eventualno krije u neraščišćenim odnosima koje je ubijeni imao u matičnoj zemlji.

Portal „NewHaber“ objavio je tekst pod naslovom „Novi detalji napada u Budvi u kojem je ubijen turski državljanin“, navodeći da je Kus, prema njihovim informacijama, ranije bio vlasnik restorana ispred kojeg je ubijen. O ovom slučaju pisali su i drugi turski mediji, uglavnom se pozivajući na nezvanične izvore.