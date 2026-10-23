Iz kompanije su ocijenili da ovakvi postupci ugrožavaju bezbjednost imovine, zaposlenih i redovno odvijanje poslovnih aktivnosti, zbog čega očekuju hitnu reakciju nadležnih organa.

Izvor: YouTube/PerfectBiscuits

Preduzeće „Naša farma“ iz Danilovgrada saopštilo je da su Dragićević i Iković neovlašćeno ušli na posjed farme svinja u Spužu, uz oštećenje zaštitne ograde, te pozvalo nadležne institucije da ispitaju sve okolnosti događaja. Iz kompanije tvrde da posluju u skladu sa zakonom i da su nadležne institucije tokom inspekcijskog nadzora potvrdile da nijesu utvrđene nepravilnosti, prenose Vijesti.

„Obavještavamo javnost da je dana 23. oktobra 2026. godine, u prijepodnevnim časovima, na području farme svinja koja se nalazi u Spužu, Opština Danilovgrad, došlo do neovlašćenog i nasilnog ulaska na posjed farme, na način što je upotrebom odgovarajućeg alata (kliješta) oštećena i presječena zaštitna ograda, čime je omogućen neovlašćen pristup prostoru farme. Imajući u vidu okolnosti pod kojima je izvršen navedeni čin, kao i činjenicu da je riječ o prostoru namijenjenom obavljanju registrovane djelatnosti, zahtijevamo od nadležnih institucija da bez odlaganja preduzmu sve zakonom propisane mjere i radnje radi utvrđivanja svih relevantnih činjenica, identifikacije odgovornih lica i ocjene postojanja elemenata krivičnog djela iz člana 253 Krivičnog zakonika Crne Gore, odnosno drugih eventualnih krivičnih djela ili prekršaja“, navodi se u saopštenju.

Iz kompanije su ocijenili da ovakvi postupci ugrožavaju bezbjednost imovine, zaposlenih i redovno odvijanje poslovnih aktivnosti, zbog čega očekuju hitnu reakciju nadležnih organa.

Prema njihovim navodima, šef farme je tokom redovnog obilaska objekta uočio dva lica koja su se kretala unutar posjeda bez propisane biosigurnosne opreme, čime su, kako tvrde, prekršene mjere za sprečavanje širenja bolesti životinja.

„Šef farme je prilikom redovnog obilaska i kontrole farme uočio dva lica koja su se kretala unutar područja farme, a koja nijesu na sebi imala biosigurnosnu opremu koja je obavezna u cilju sprječavanja širenja svinjske kuge. Odmah je posumnjao da se radi o neovlašćenom ulasku i kršenju biosigurnosnih procedura, te je bez odlaganja o tome informisao koleginicu Daković. Prema informacijama kojima raspolažemo, među licima koja su neovlašćeno pristupila prostoru farme identifikovani su Iković i Dragićević, koji se u javnosti predstavljaju kao aktivisti“, naveli su iz preduzeća.

Iz „Naše farme“ podsjetili su da je Iković 30. septembra 2026. godine posjetio farmu zajedno sa delegacijom Evropske unije, kada mu je, kako tvrde, omogućen pristup i obilazak objekta. Dodaju da mu je tom prilikom rečeno da su buduće posjete moguće uz prethodnu najavu i poštovanje propisanih biosigurnosnih mjera.

U saopštenju su istakli da je zaštitna ograda važan dio sistema biosigurnosti, naročito u periodu važenja mjera za sprečavanje pojave, otkrivanje, suzbijanje i iskorjenjivanje afričke kuge svinja u Crnoj Gori.

Kako navode, Vesna Daković je nakon obavještenja šefa farme kontaktirala veterinarsku inspekciju, koja ju je uputila na policiju.

„Odmah po prijemu obavještenja šefa farme, Vesna Daković je kontaktirala veterinarsku inspekciju, koja je dan prije 22.10.2026. godine izvršila komisijski inspekcijski nadzor na farmi i ukazala na značaj i potrebu obezbjeđivanja biosigurnosnih mjera, a koji su je bez odlaganja uputili na policiju. Ista je prijavila neovlašćeni ulazak na farmu upravo zbog kršenja procedura sprovođenja biosigurnosnih mjera. Ukazujemo i na to da je dana 22.10.2026. kada je izvršen pomenuti inspekcijski nadzor, komisija inspektora zapisnički konstatovala, a nakon detaljnog obilska farme, da ne postoje nepravilnosti ni u proceduri neškodljivog uklanjanja životinja, niti u sprovođenju biosigurnosnih mjera“, piše u saopštenju.

Kompanija je odbacila navode o nepravilnostima u postupanju sa uginulim životinjama, tvrdeći da se njihovo uklanjanje obavlja u skladu sa propisanom procedurom, prenose VIjesti.

„Naša farma“ pozvala je državno tužilaštvo i druge nadležne organe da ispitaju slučaj, uključujući moguće kršenje biosigurnosnih mjera, oštećenje imovine i neovlašćeno snimanje.

„U skladu sa svim prethodno navedenim, pozivamo nadležne organe, posebno državno tužilaštvo da preduzmu sve neophodne mjere iz svojih nadležnosti, kako bi se omogućilo nesmetano poslovanje privrednog subjekta 'Naše farme' d.o.o. Danilovgrad, te da naročito ispita elemente bića krivičnog djela iz člana 318 Krivičnog zakonika CG, kojim je propisano da 'Ko za vrijeme epidemije neke bolesti životinja koja može ugroziti stočarstvo ne postupa po propisima, odlukama ili naredbama kojima se određuju mjere za suzbijanje ili sprječavanje bolesti, kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do dvije godine', uz neovlašćeni ulazak, oštećenje tuđe imovine, neovlašćeno snimanje, kršenje bisigurnosnih mjera od strane lica, navodni civilni aktivisti ulaze na farmu svinja, u trenutku važenja zabrane iz Naredbe za sprečavanje pojave, otkrivanje, suzbijanje i iskorjenjivanje zarazne bolesti afrička kuga svinja ('Sl. list CG', br. 19/2024 od 5.3.2024. godine)“, naveli su iz kompanije.

Dodali su da član 2 pomenute naredbe obavezuje držaoce svinja da sprovode biosigurnosne mjere, kontrolišu ulazak na gazdinstva i obezbijede poštovanje higijenskih pravila za lica koja dolaze u kontakt sa životinjama.

Iz preduzeća su saopštili i da su farmu, zajedno sa postojećom infrastrukturom, preuzeli prije približno dvije godine, nakon što je više decenija bila u vlasništvu drugih lica i poslovala. Tvrde da od tada rade na modernizaciji proizvodnje i unapređenju zaštite životne sredine.

Kao jedan od planiranih projekata naveli su izgradnju zatvorenih laguna, za koju je, prema njihovim riječima, predviđeno oko dva miliona eura.

Na kraju su ocijenili da postupci aktivista mogu predstavljati pokušaj narušavanja ugleda kompanije i njenog vlasnika, dok su istovremeno poručili da ostaju otvoreni za saradnju sa lokalnim stanovništvom.

„Privredno društvo 'Naša farma' d.o.o. Danilovgrad posluje u skladu sa svim propisima iz oblasti uzgoja svinja, i pod stalnim je nadzorom inspekcijskih organa, uz intenciju poštovanja najviših standarda i protokola iz ove oblasti“, poručili su iz kompanije, dodajući da očekuju reakciju nadležnih institucija i dosljednu primjenu zakona.