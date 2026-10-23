Odluku o tome da li u njihovim radnjama postoje elementi krivičnog djela donijeće nadležni tužilac.

Izvor: Uprava Policije CG

Ekološki aktivisti Vuk Iković i Aleksandar Dragićević dovedeni su danas u prostorije Odjeljenja bezbjednosti Danilovgrad zbog neovlašćenog upada na “Našu farmu”, saopštili su CdM-u iz Uprave policije.

Iz policije su kazali da su Iković i Dragićević jutros neovlašćeno ušli na “Našu farmu” i počeli da snimaju.

“Radnici su ih upozorili da prekinu sa snimanjem, i pozvali su policiju. Jedan od radnika im je oteo telefone. Nakon toga su svi dovedeni u OB Danilovgrad gdje se od njih uzimaju izjave”; istakli su iz policije.

Odluku o tome da li u njihovim radnjama postoje elementi krivičnog djela donijeće nadležni tužilac.

Iz Inicijative Za rijeku Zetu, za otporan grad su u saopštenju dostavljenom medijima saopštili da su “Vuk Iković i Aleksandar Dragićević uhapšeni dok su dokumentovali nastavak nepropisnog odlaganja životinjskog otpada”.

“Ekološki aktivisti Vuk Iković i Aleksandar Dragićević jutros su lišeni slobode nakon što su dokumentovali novo nepropisno odlaganje životinjskog otpada na prostoru kompanije „Naša farma“, u vlasništvu kompanije Voli Trade. Ovaj događaj posebno zabrinjava imajući u vidu da je Veterinarska inspekcija svega nekoliko dana ranije već utvrdila nepravilnosti u postupanju sa uginulim životinjama na istoj farmi i naložila hitno zatvaranje jame u kojoj su se danima nalazili leševi životinja”, navodi se u saopštenju Inicijative Za rijeku Zetu, za otporan grad.

Prema njuhovim riječima umjesto da nadležni organi obezbijede puno izvršenje naloga inspekcije, spriječe dalje nepropisno odlaganje otpada i utvrde odgovornost za kontinuirano postupanje koje ugrožava životnu sredinu i zdravlje ljudi, slobode su lišeni upravo građanski aktivisti koji su takvo postupanje dokumentovali, i koji se bez ikakve podrške države bore za osnovne uslove za život građana Grba i Spuža.

“Prema informacijama kojima raspolažemo, pripadnici obezbjeđenja kompanije prethodno su Ikoviću i Dragićeviću oduzeli mobilni telefon, nakon čega je na lice mjesta došla policija i lišila ih slobode. U ovom trenutku nije poznato koji je pravni osnov njihovog lišenja slobode. Na osnovu do sada poznatih činjenica, ne vidimo radnje Vuka Ikovića i Aleksandra Dragićevića koje bi predstavljale osnov za njihovo hapšenje, niti im je saopšteno koje im se krivično djelo ili prekršaj stavlja na teret”, ističe se u saopštenju.

Posebno, tvrde, zabrinjava činjenica da se sve ovo događa nakon višemjesečnih upozorenja na način odlaganja životinjskog otpada i nakon zvanične reakcije veterinarske inspekcije.

“Nepropisno odlaganje uginulih životinja nije pitanje odnosa jedne kompanije i nekoliko aktivista. To je pitanje javnog zdravlja, zaštite zemljišta, podzemnih i površinskih voda i bezbjednosti ljudi koji žive na ovom području. Životinjski otpad kojim se ne upravlja u skladu sa propisima predstavlja potencijalni izvor zaraze i kontaminacije životne sredine. Zbog toga je nedopustivo da se pažnja institucija pomjera sa onih koji imaju zakonsku obavezu da otpad zbrinjavaju na propisan način na građane koji dokumentuju ugrožavanje javnog interesa”, piše u saopštenju.

Ako, poručuju, država smatra da će hapšenjem ekoloških aktivista i sprečavanjem dokumentovanja problema izbjeći svoje obaveze u oblasti zaštite životne sredine i na taj način zatvoriti pregovaračko poglavlje 27, takav pristup neće uspjeti.

“Pregovaračka poglavlja se ne zatvaraju prikrivanjem problema, niti pritiskom na one koji na probleme ukazuju. Poglavlje 27 može se zatvoriti samo stvarnim sprovođenjem propisa, djelotvornim inspekcijskim nadzorom, zaštitom zdravlja ljudi i životne sredine i utvrđivanjem odgovornosti onih koji propise krše. Zahtijevamo od Uprave policije da bez odlaganja saopšti pravni osnov njihovog lišenja slobode, kao i od nadležnih inspekcijskih i drugih državnih organa da hitno izađu na teren, obezbijede lokaciju i utvrde da li je nakon prethodnog inspekcijskog naloga nastavljeno nepropisno odlaganje životinjskog otpada. Ne može odgovor države na kontinuirano ugrožavanje životne sredine i zdravlja ljudi biti hapšenje onih koji se bore protiv takvog postupanja”, zaključili su iz Inicijative Za rijeku Zetu, za otporan grad.