Kako navode, policija je o događaju obaviještena danas oko 11.20 časova, kada je radnica „Naše farme“ prijavila da su dva lica bez odobrenja ušla u krug farme u Spužu, s namjerom da fotografišu i snimaju unutar posjeda.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Četiri osobe saslušane su u policiji nakon što su dva lica ušla u krug „Naše farme“ u Spužu kako bi fotografisala i snimala unutar posjeda. Nadležni tužilac ocijenio je da u ovom slučaju nema elemenata krivičnog djela za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti.

Iz Uprave policije saopšteno je da su službenici Odjeljenja bezbjednosti Danilovgrad prikupili obavještenja od svih osoba obuhvaćenih postupkom, postupajući po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici.

Kako navode, policija je o događaju obaviještena danas oko 11.20 časova, kada je radnica „Naše farme“ prijavila da su dva lica bez odobrenja ušla u krug farme u Spužu, s namjerom da fotografišu i snimaju unutar posjeda.

Tokom događaja, radnik firme oduzeo je mobilne telefone od osoba koje su ušle na posjed.

„Sva četiri lica, V.D. i M.R. kao i A.D. i V.I, dala su obavještenja u službenim prostorijama Odjeljenja bezbjednosti Danilovgrad, na zapisnik o obavještenju prikupljenom od građanina, nakon čega su napustila službene prostorije bez zadržavanja“, saopšteno je iz Uprave policije.

Nakon što je upoznat sa prikupljenim informacijama, postupajući tužilac ocijenio je da u vezi sa fotografisanjem i snimanjem u krugu farme nema elemenata krivičnog djela za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti. Podnosiocu prijave ukazano je na mogućnost pokretanja postupka privatnom tužbom.

Tužilac je, takođe, naložio da se mobilni telefoni vrate Aleksandru Dragićeviću i Vuku Ikoviću.

„U odnosu na ostale okolnosti događaja, državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici će se naknadno izjasniti, dok će službenici Odjeljenja bezbjednosti Danilovgrad nastaviti sa preduzimanjem mjera i radnji u koordinaciji sa nadležnim tužilaštvom i u skladu sa njegovim nalozima“, zaključuje se u saopštenju Uprave policije.

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