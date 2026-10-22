VDT u Podgorici saopštilo je da će se žaliti na prvostepenu presudu podgoričkog Višeg suda, kojom su ljekari Infektivne klinike Kliničkog centra Crne Gore u ponovljenom postupku oslobođeni optužbe u predmetu koji se odnosi na liječenje pokojne Ivane Šoć.

Izvor: MONDO/Mirela Ljumić

Više državno tužilaštvo u Podgorici (VDT) saopštilo je da će se žaliti na prvostepenu presudu podgoričkog Višeg suda, kojom su ljekari Infektivne klinike Kliničkog centra Crne Gore Dragan Obradović, Brankica Dupanović i Bogdanka Andrić u ponovljenom postupku oslobođeni optužbe u predmetu koji se odnosi na liječenje pokojne Ivane Šoć, prenose Vijesti.

"Žalba će biti izjavljena nakon prijema pisanog otpravka presude, u zakonom propisanom roku, radi preispitivanja prvostepene odluke pred Apelacionim sudom Crne Gore", navodi se u saopštenju.