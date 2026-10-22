Sud je danas oslobodio od optužbe ljekara Infektivne klinike KCCG-a dr Dragana Obradovića, zbog krivičnog djela “teško djelo protiv zdravlja ljudi”, odnosno zbog propusta u liječenju Ivane Šoć, koja je preminula od virusa svinjskog gripa.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

U ponovljenom sudskom postupku, danas je u Višem sud u Podgorica izrečena oslobađajuća prvostepena presuda ljekarima Infektivne klinike Kliničkog centra Crne Gore (KCCG), prenose Vijesti.

Sud je danas oslobodio od optužbe ljekara Infektivne klinike KCCG-a dr Dragana Obradovića, zbog krivičnog djela “teško djelo protiv zdravlja ljudi”, odnosno zbog propusta u liječenju Ivane Šoć, koja je preminula od virusa svinjskog gripa.



Sud je od optužbi za nesavjesno liječenje oslobodio načelnicu Infektivne klinike dr Brankicu Dupanović, kao i dr Bogdanku Andrić, navode Vijesti.

U obrazloženju presude sudija Igor Đuričković je između ostalog kazao da nema dokaza da su izvršili krivična djela.

“Po ocjeni ovog suda opovrgnuti su navodi optužbe da su postojali klasični simptomi gripa i ne stoje navodi da je Ivani Šoć postavljena pogrešna dijagnoza”, naveo je sudija u obrazloženju presude.

Dodao je da je sud prihvatio mišljenja vještaka iz Zagreba i Ljubljane da je smrt pacijentkinje nastupila usljed teškog otoka pluća i akutnog respiratornog distres sindroma izazvanog infekcijom virusom H1N1.

Pojasnio je da iako je utvrđeno da ljekari nijesu prepoznali respiratorni distres i da je pacijentkinja Šoć otpuštena iz bolnice dan prije smrti, sud smatra da nije dokazano očigledno nesavjesno postupanje optuženih tokom njenog cjelokupnog bolničkog liječenja.

Dijagnoza pod kojom je pacijentkinja Šoć liječena i otpuštena, označena je šifrom J10 i ona obuhvata infekciju virusom influence, pa se nije mogla smatrati pogrešnom samo zato što nije posebno označen virus H1N1.

Sud je ukazao da je tokom ponovnog postupka utvrdio da je Obradović napravio propust u liječenju kada je samoinicijativno 18. februara 2011. godine otpustio Šoć sa klinike uprkos njenom lošem sopštem stanju, a da prije otpusta nije ponovio labaratorijske nalaze, snimanje pluća i mjerenje kiseonika u krvi.

Sud je bio ograničen onim što je tužilaštvo stavilo na teret dr Obradoviću.

“Pošto prethodno opisane radnje koje je okrivljeni Obradović kao ordinirajući ljekar oštećene preduzeo kritičnog dana istom nijesu bile stavljene na teret izmijenjenom optužnicom VDT-a u Podgorici, ovaj sud nije imao mogućnost da okrivljenog Obradovića oglasi krivim za te radnje jer bi u tom slučaju prekoračio objektivni identitet optužbe na štetu okrivljenog a suprotno zakonu”, rekao je danas sudija Đuričković, prenose Vijesti.

U obrazloženju presude je navedeno da okrivljena Dupanović nije bila ordinirajući ljekar pacijentkinje Šoć, dok ljekarka Andrić se sa ovom pacijentkinjom srela tek četvrtog dana njene bolesti i da je nakon toga niko nije obavještavao da ona nije dobro.

Sud je zauzeo stav da Andrić kao dežurna ljekarka koja je tog dana radila ambulantne preglede pacijenata do 15 časova, nije bila dužna da revidira nalaze i otpusnu listu ordinirajućeg ljekara Obradovića koji je odlučio da Šoć 18. februara uveče ide kući.

Ranijom presudom, ljekar Dragan Obradović je bio osuđen na godinu zatvora, dok su Bogdanka Andrić i Brankica Dupanović bile oslobođene optužbi.

Apelacioni sud Crne Gore je u julu 2019. godine ukinuo tu presudu i predmet vratio na ponovno suđenje, uz nalog da se sprovedu nova medicinska vještačenja.

Postupajući po ukidnim nalozima Apelacionog suda, sudija Đuričković je naveo da je u ponovnom postupku cjenjeno postupanje svih optuženih ljekara od prijema pacijentkinje Šoć na kliniku do njenog otpusta.

“Sud je ocijenio da nema dovoljno dokaza da su ljekari nesavjesno liječili pokojnu Ivanu Šoć”, rekao je sudija Đuričković i naveo da je presuda donijeta nakon detaljne analize medicinske dokumentacije pokojne Šoć, postupanje ljekara tokom njenog sedmodnevnog bolničkog liječenja, kao i nalaze tri komisije medicinskih vještaka iz Zagreba, Ljubljane i Beograda, pišu Vijesti.

Dodao je da je sud prihvatio stanovište vještaka iz Ljubljane prema kojem je tok bolesti Šoć bio izuzetno rijedak, atipičan i nekarakterističan za grip, zbog čega njeno pogoršanje nije bilo jednostavno prepoznati.

“Šoć je tokom liječenja imala simptome koji su upućivali na neurološke i psihičke poremećaje, zbog čega su ljekari posumnjali na konverzivnu reakciju, odnosno psihički uslovljene tegobe, dok se u njenom organizmu razvijala teška virusna infekcija koja je zahvatila pluća”, citirao je sudija dio nalaza vještaka iz Ljubljane.

Prema nalazima komisija vještaka iz Zagreba i Ljubljane, koje je sud prihvatio, uzrok smrti bio je težak otok pluća, odnosno kardiorespiratorno otkazivanje izazvano infekcijom virusom influence (H1N1). Kod pacijentkinje se, kako su utvrdili vještaci, razvio akutni respiratorni distres sindrom, teško stanje u kojem pluća više nijesu sposobna da obezbijede organizmu dovoljno kiseonika.

Sud nije prihvatio zaključak Sudskomedicinskog odbora Medicinskog fakulteta u Beogradu, prema kojem je uzrok smrti bilo začepljenje plućnih arterija krvnim ugrušcima, što je prouzrokovalo infarkt pluća i edenom uz pneumoniju.

Sud se pozvao na navode komisija iz Ljubljane prema kojim je Šoć najvjerovatnije imala takozvanu tihu hipoksemiju, stanje u kojem je nivo kiseonika u krvi smanjen, a pacijent ne mora biti svjestan ozbiljnosti respiratornog problema. Vještaci su objasnili da osobe sa takvim stanjem mogu danima imati upalu pluća, a da se tegobe ne ispoljavaju na način koji bi jasno upozorio na neposrednu životnu opasnost.

“Kod većine bolesnika sa tihom hipoksemijom simptomi i znaci zaraze disajnih organa traju više dana, ponekad više od jedne nedjelje. Bolesnik diše brže i dublje i može biti nesvjestan toga, odnosno u to mu ne predstavlja teške probleme jer CO2 nije povišen”, stoji u obrazloženju presude.

Ljekari iz Ljubljane pojasnili su da takvo stanje može ostati neprepoznato sve do iznenadnog pogoršanja kada je neophodno hitno bolničko liječenje, intubacija i mehanička ventilacija. Vještaci su naveli da su zbog atipičnosti ljekari infektolozi mogli biti zavedeni nalazima neurologa i psihijatra.

Ivana Šoć je tokom bolničkog liječenja imala nevoljne pokrete ruku i nogu, jezika, osjećaj gušenja, kao i epizode koje su ljekari opisivali kao neuobičajene. Komisija vještaka iz Zagreba ukazala je da su takvi simptomi mogli biti posljedica upale mozga povezanih sa virusnom infekcijom.

“Mogućnost postojanja takve komplikacije nije isto što i dokaz da je ona zaista postojala. Iako je neurolog mogao predložiti lumbalnu punkciju, sud je zaključio da samo njeno neizvođenje, u okolnostima konkretnog slučaja, ne predstavlja dokaz očigledno nesavjesnog liječenja”, naveo je sudija Đuričković.

Sud je detaljno analizirao i mnogobrojne laboratorijske nalaze Šoć koji po ocjeni vještaka nisu objektivno ukazivali da će doći do smrti.

“Vijednosti CRP-a i kompletne krvne slike bile su uredne a pacijentkinja je tokom hospitalizacije više puta pregledana. Rađena su dva rendgenska snimanja pluća, CT i magnetna rezonanca glave, a stanje Šoć tokom bolničkog liječenja pratili su infektolozi i ljekari drugih specijalnosti”, navodi se u presudi.

Sud je ukazao da su se vrijednosti kiseonika u krvi kretale od 94 do 96 odsto, dok je referentni raspon od 90 do 100 odsto i to je razlog što nije prihvaćena tvrdnja da su ti nalazi sami po sebi predstavljali jasan pokazatelj teške respiratorne insuficijencije.

“Kada se uzme u obzir da je pacijentkinja tokom liječenja imala respiratorne tegobe, uključujući gušenje, kašalj i otežano disanje, upravo taj nesklad između subjektivnih tegoba, neuobičajenih neuroloških simptoma i pojedinih laboratorijskih pokazatelja bio jedan od razloga zbog kojih je sud prihvatio ocjenu da je bolest imala atipičan tok”, navodi se u obrazloženju prvostepene presude.

Sudija Đuričković podsjetio je da je doktor iz Ljubljane Janez Tomažič pred sudom ukazao na složenost ovog slučaja navodeći da ovo što se desilo sa pacijentkinjom Šoć nije uobičajeno i da njenim ljekarima nije bilo lako.

“Sada možemo jednostavnije interpretirati što se desilo, ja radim više od 30 godina i ovakav slučaj nisam vidio, u medicini kada radiš 40 godina vidiš primjer koji je jedinstven i ovaj slučaj je jedinstven i nije bio jednostavan. To što se desilo Ivani Šoć je vrlo rijetko. Ja do sada, koji radim oko 35 godina, nisam to sreo”, naveo je riječi su vještaka koje je sudija Đuričković citirao.

Prethodnom izrečenom presudom u novembru 2018., ljekar Infektivne klinike Kliničkog centra Crne Gore dr Dragan Obradović osuđen na godinu zatvora zbog krivičnog djela “teško djelo protiv zdravlja ljudi”, odnosno zbog propusta u liječenju Ivane Šoć, koja je preminula od virusa svinjskog gripa.

Sud je od optužbi za nesavjesno liječenje oslobodio načelnicu Infektivne klinike dr Brankicu Dupanović, te dr Bogdanku Andrić.

Pokojna Šoć je liječena na Infektivnoj klinici od 12. do 18. februara 2011. godine, kada je otpuštena u veoma teškom stanju, a narednog dana je preminula na Cetinju.

Prema nalazu vještaka, smrt kod pacijentkinje Šoć uzrokovana je ugušenjem nastalim usljed komplikacija izazvanih virusom AH1N1 (svinjski grip).

Ljekari Kliničkog centra, Obradović i Dupanović su prema navodima optužnice, počinili krivično djelo - teško djelo protiv zdravlja ljudi. Ivana Šoć liječena je na Infektivnoj klinici od 12. do 18. februara 2011. godine, kada je otpuštena u veoma teškom stanju, da bi nepuna 24 sata nakon toga preminula na Cetinju.

I pored teške kliničke slike, u jeku epidemije gripa H1N1, ljekari nijesu posumnjali na grip, niti su dali antivirusnu terapiju, kako je preporučio Institut za javno zdravlje i Ministarstvo zdravlja, prenose Vijesti.

Obdukcioni nalaz pokazao je da je uzrok smrti ugušenje zbog teškog otoka pluća, koji je nastao usljed infekcije virusom gripa H1N1, a okrivljeni su, piše u optužnici, olako držali da neće nastupiti.

Prema navodima optužnice oštećene porodice Šoć, dr Andrić je stavljeno na teret da je 18. 02. 2011. godine od 15,00 časova do 16,30 časova, kao dežurni ljekar Infektivne klinike KCCG, očigledno nesavjesno postupala prilikom svog dežurstva, otpusta i napuštanja Klinike pacijentkinje - sada pokojne Ivane Šoć, kojoj je bila prethodno napisana otpusna lista 18. 02. 2011. godine, koja je u izuzetno lošem opštem zdravstvenom stanju napustila Kliniku uz pomoć svoje sestre Ane i još dva lica koji su je iznijeli do vozila, prenose Vijesti.

Okrivljena, saglasno ljekarskoj etici i međunarodnim Konvencijama, nije izvršila vizitu na početku dežurstva niti se upoznala sa zdravstvenim stanjem Šoć kao i već napisanim otpusnim pismom, na kojem nije bilo potpisa direktorke Klinike kao saglasnosti da se pacijent otpusti, te propustila da pristupi liječenju životno ugroženog pacijenta kod koje je sjutradan nastupila smrt.

Nakon oslobađajuće presude ljekarima Infektivne klinike, ocjenu takve odluke Višeg suda, izjavu medijima dala je Ana Šoć Raičević, sestra pokojne Ivane Šoć. Navela je da je duboko razočarana.

“Oslobađajuću presudu dočekali smo sa dubokim razočaranjem i nevjericom. Ovakva odluka suda je, najblaže rečeno, šokantna, posebno imajući u vidu sve dokaze izvedene tokom postupka, a prije svega medicinska vještačenja iz Zagreba i Ljubljane, kojima je sud, prema današnjem usmenom obrazloženju, poklonio punu vjeru, da bi potom izveo zaključke koji su u očiglednoj suprotnosti sa njihovom sadržinom”, izjavila je Ana Šoć Raičević.

Podsjetila je na nedvosmislen zaključak vještaka iz Zagreba koji su naveli da su „djelatnici KCCG prilikom medicinskog zbrinjavanja sada pokojne Ivane Šoć učinili niz propusta koji su uzrokovali pogoršanje njenog zdravlja i nastup smrtnog ishoda“.

“Djelatnici su temeljem kliničke slike i poznavanja epidemiološke situacije trebali postaviti sumnju na gripu i započeti primjenu specifične protuvirusne terapije čime bi se oštećenici pružili realni izgledi za izlječenje“, tvrdili su zagrebački vještaci dok su njihove kolege iz Ljubljane optuženim ljekarima jasno poručili da su išli potpuno pogrešnim putem i da su „pali na ispitu“, posebno je naglasila Šoć Raičević, prenose Vijesti.

Dodaje da se tu dolazi do suštinskog pitanja, a to je kako sud prihvata ovakve stručne zaključke, a istovremeno oslobađa sve troje optuženih ljekara, Obradovića, Dupanović i Andrić.

Dodala je da ni nakon gotovo šesnaest godina, Viši sud ne utvrđuje krivičnu odgovornost optuženih infektologa.

“Ostaje pitanje kako su propusti u liječenju, za koje su vještaci utvrdili da su uzrokovali pogoršanje zdravstvenog stanja i nastupanje smrtnog ishoda, u sudskom epilogu ostali bez utvrđene krivične odgovornosti optuženih. Ako za te propuste niko od optuženih ljekara nije krivično odgovoran, onda se sasvim opravdano postavlja pitanje – ko jeste? I kako je moguće da se utvrde propusti sa tako teškim posljedicama, a da izostane uvjerljiv odgovor na pitanje individualne odgovornosti, kazala je Ana Šoć Raičević.

Dodala je da njihovu porodicu ovo nije samo još jedna sudska odluka, već još jedno bolno poglavlje gotovo šesnaestogodišnje borbe za utvrđivanje odgovornosti za smrt naše kćerke i sestre, čiji je život prerano i nepovratno prekinut.