Prema nalazu obdukcije, uzrok smrti bilo je gušenje usljed otkazivanja pluća, izazvanog komplikovanom infekcijom virusom svinjskog gripa H1N1.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Viši sud u Podgorici donio je oslobađajuću presudu Brankici Dupanović, Draganu Obradoviću i Bogdanki Andrić, kojima se sudilo zbog optužbi za nesavjesno liječenje Ivane Šoć sa Cetinja, prenosi Dan.

Presudu je izrekao sudija Igor Đuričković, ocjenjujući da nema dovoljno dokaza koji bi potvrdili navode iz optužnice. Prilikom donošenja odluke, sud je uzeo u obzir nalaze i mišljenja tri stručne komisije iz Beograda, Ljubljane i Zagreba, kao i obimnu medicinsku dokumentaciju.

Podsjetimo, Apelacioni sud Crne Gore je u julu 2019. godine ukinuo presudu iz 2018. godine, kojom je Dragan Obradović bio osuđen na godinu dana zatvora, dok su njegove koleginice bile oslobođene optužbi.

Ivana Šoć liječena je na Infektivnoj klinici od 12. do 18. februara 2011. godine. Zdravstvenu ustanovu napustila je u veoma teškom stanju, a preminula je na Cetinju manje od 24 sata kasnije.

Prema nalazu obdukcije, uzrok smrti bilo je gušenje usljed otkazivanja pluća, izazvanog komplikovanom infekcijom virusom svinjskog gripa H1N1.