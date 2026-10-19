Policija je na Žabljaku uhapsila R.S. (46) iz tog grada, koji je vozio pod dejstvom alkohola u koncentraciji od 2,13 g/kg, saopštili su iz Uprave policije.
“Sudija za prekršaje mu je izrekao novčanu kaznu od 1.200 eura”, navodi se u objavi policije na mreži X.
Kako zaključuju, zbog ponovljenog prekršaja, od R.S. je privremeno oduzet automobil kojim je upravljao.
Službenici @PolicijaCG na #ŽB su lišili slobode R.S. (46) iz #ŽB, koji je vozio pod dejstvom alkohola u koncentraciji od 2,13 g/kg.⚖️Sudija za prekršaje mu je izrekao novčanu kaznu od 1.200€.Zbog ponovljenog prekršaja, od R.S. je privremeno oduzeto kojim je upravljao. https://t.co/tbIIP4YHD5— Uprava policije Crne Gore (@PolicijaCG)October 19, 2026