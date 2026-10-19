Policija je na Žabljaku uhapsila R.S. (46) iz tog grada, koji je vozio pod dejstvom alkohola u koncentraciji od 2,13 g/kg, saopštili su iz Uprave policije.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

“Sudija za prekršaje mu je izrekao novčanu kaznu od 1.200 eura”, navodi se u objavi policije na mreži X.

Kako zaključuju, zbog ponovljenog prekršaja, od R.S. je privremeno oduzet automobil kojim je upravljao.