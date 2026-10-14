Knežević je prošle nedelje saslušan u policiji, ali od svojih stavova ne odustaje, pa je i juče u Skupštini Mladića nazvao herojem.

Izvor: Youtube/Skupština Crne Gore/Printscreen

Podgoričko Više tužilaštvo formiralo je predmet zbog izjava kojima je lider Demokratske narodne partije Milan Knežević veličao pravosnažno osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića, nezvanično saznaje Televizija Vijesti.

I bjelopoljsko Više tužilaštvo formiralo je predmet protiv predsjednika Opštine Pljevlja Darija Vraneša, a postupak je u fazi izviđaja.

Prošle nedelje saslušanje u policiji, juče ponovo veličanje pravosnažno osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića iz DNP-ovih poslaničkih klupa. Njihov lider Milan Knežević ne odustaje od izjava zbog kojih je podgoričko Više tužilaštvo formiralo predmet, kako nezvanično saznaje Televizija Vijesti.

Nakon smrti Ratka Mladića, Knežević je poručio da "svaka srpska kuća ima jednog Ratka". Potom ga je više puta nazivao herojem, a istu poruku ponovio je i juče pred poslanicima, tokom rasprave o smjeni predsjednika Skupštine Andrije Mandića.

"Danas ste odlučili da igrate na grobu generala Ratka Mladića i još tražite od nas da uđemo s vama u to kolo i da ga predvodimo. E želja će vas biti. Nismo spremni da pljunemo na naše heroje koji su branili srpski narod", izjavio je Knežević juče u Skupštini.





Dok tužilaštvo provjerava njegove izjave, Knežević u svemu vidi političku pozadinu. Nakon saslušanja tvrdio je da se neće pozivati na poslanički imunitet i da se na meti tužilaštva našao jer nije podržao smjenu Mandića, prenose Vijesti.

"To je ono što sve vrijeme govorimo da tužilaštvo postaje četvrta grana vlasti i da želi da utiče na političke procese", rekao je Knežević.

Osim Kneževića, u Višem tužilaštvu, ali bjelopoljskom, istim povodom formiran je predmet protiv predsjednika Opštine Pljevlja Darija Vraneša. On je u policiji osmog oktobra ponovio da Mladića smatra srpskim junakom i da mu je čast što je objavio čitulju i prisustvovao njegovoj sahrani. Iz tužilaštva je Televiziji Vijesti saopšteno da je ovaj postupak u fazi izviđaja.

Podgoričko Više tužilaštvo ranije je formiralo predmet i protiv mitropolita budimljansko-nikšićkog Metodija zbog veličanja Mladića, a epilog krivične prijave koje je više nevladinih organizacija podnijelo protiv šefa parlamenta Andrije Mandića, zbog njegovog telegrama saučešća, nije poznat.